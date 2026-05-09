В Венгрии начал работу новый парламент, на здание вернули флаг ЕС

В Венгрии 9 мая собрался на инаугурационное заседание новоизбранный парламент, где абсолютное большинство имеет партия "Тиса" Петера Мадьяра.

Об этом сообщает 444, пишет "Европейская правда".

В субботу 9 мая парламент Венгрии нового созыва, избранный на выборах 12 апреля, собрался на свое первое заседание. Абсолютное большинство в нем, как известно, теперь имеет оппозиционная "Тиса".

В этот же день должны утвердить правительство Петера Мадьяра.

Парламент уже избрал спикером представительницу "Тисы" Агнеш Форстхоффер, а также вице-спикеров, из которых почти все являются представителями „Тисы", один – представитель теперь оппозиционной "Фидес", один – от Христианско-демократической народной партии KDNP, и один – от ультраправой MI Hazánk.

Одним из первых решений нового спикера стало возвращение флага ЕС на здание парламента – впервые за 12 лет.

Предыдущий многолетний премьер-министр Виктор Орбан отсутствует на инаугурационной сессии; бывший глава МИД Петер Сийярто присутствует в зале.

Фото Gabor Bankó

Ранее Мадьяр призвал венгров 9 мая приходить под стены парламента, чтобы отметить конец "эпохи Орбана", который возглавлял страну 16 лет.

По данным одного из недавних опросов, 64% венгров рассчитывают, что Мадьяр улучшит отношения с Украиной.

В то же время избиратели "Тисы" разделились во мнениях, следует ли разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.