Зеленский поздравил Мадьяра со вступлением в должность премьера Венгрии

Новости — Суббота, 9 мая 2026, 17:34 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового венгерского премьера Петера Мадьяра с началом работы в должности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Зеленский поздравил Мадьяра с началом работы в должности премьер-министра Венгрии, и назвал символическим, что это произошло в День Европы.

"Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим людям. Вместе мы можем добавить больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на посту!", – написал он.

Ранее поздравление Мадьяру опубликовала также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как известно, днем 9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, лидером до сих пор оппозиционной "Тисы", принесло присягу и официально начинает работу.

Перед этим на инаугурационном заседании парламента избрали спикера законодательного органа; одним из первых ее решений стало возвращение на здание флага ЕС.

Предыдущий многолетний премьер страны Виктор Орбан отсутствует на инаугурационном заседании парламента.

По данным одного из недавних опросов, 64% венгров рассчитывают, что Мадьяр улучшит отношения с Украиной.

В то же время избиратели "Тисы" разделились во мнениях, следует ли разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

