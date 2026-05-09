Зеленский поздравил Мадьяра со вступлением в должность премьера Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил нового венгерского премьера Петера Мадьяра с началом работы в должности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Зеленский поздравил Мадьяра с началом работы в должности премьер-министра Венгрии, и назвал символическим, что это произошло в День Европы.

I congratulate @MagyarPeterMP on his appointment and the beginning of his tenure as Prime Minister of Hungary. It is symbolic that this inauguration is taking place on Europe Day.



Ukraine is ready to deepen cooperation with Hungary and build strong relations between our… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 9, 2026

"Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией и строить сильные отношения между нашими странами на основе добрососедства и уважения к нашим людям. Вместе мы можем добавить больше силы нашим народам и сделать сильнее всю Европу. Желаю успехов и хороших результатов на посту!", – написал он.

Ранее поздравление Мадьяру опубликовала также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как известно, днем 9 мая новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром, лидером до сих пор оппозиционной "Тисы", принесло присягу и официально начинает работу.

Перед этим на инаугурационном заседании парламента избрали спикера законодательного органа; одним из первых ее решений стало возвращение на здание флага ЕС.

Предыдущий многолетний премьер страны Виктор Орбан отсутствует на инаугурационном заседании парламента.

По данным одного из недавних опросов, 64% венгров рассчитывают, что Мадьяр улучшит отношения с Украиной.

В то же время избиратели "Тисы" разделились во мнениях, следует ли разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.