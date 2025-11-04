Украина вошла в четверку кандидатов на членство в ЕС, самых успешных в реформах

Черногория, Албания, Украина и Молдова в течение года осуществили больше всего реформ на пути к членству в Европейском Союзе среди всех государств-кандидатов.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, представляя отчет по расширению ЕС в Европарламенте 4 ноября.

По скорости реализации реформ среди государств-кандидатов в ЕС наиболее успешными в течение прошлого года были Черногория, Албания, Украина и Молдова, убеждены в Еврокомиссии.

"Черногория, Албания, Украина и Молдова особенно выделяются. Они наиболее продвинулись в реформах в течение прошлого года", – заявила Кос.

По ее словам, учитывая темпы осуществления реформ некоторых стран-кандидатов, "успешное расширение ЕС является вполне реалистичным в ближайшие годы".

"Наши кандидаты имеют амбициозные цели. Черногория хочет завершить переговоры в конце 2026 года, Албания – в конце 2027 года, Молдова и Украина – в 2028 году", – подчеркнула еврокомиссар.

"Следующий год станет моментом истины для всех стран-кандидатов, но особенно для тех, которые представили амбициозные планы по завершению переговоров", – подчеркнула она.

Как сообщала "Европейская правда", отчет о расширении в 2025 году положительно оценивает осуществление реформ в Украине, констатируя, что Украина демонстрирует прогресс в осуществлении ключевых реформ на пути к вступлению в ЕС, несмотря на захватническую войну России.

