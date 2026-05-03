Дрон нарушил воздушное пространство Финляндии

Неизвестный дрон в воскресенье нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство обороны страны.

По данным ведомства, неизвестный дрон был замечен над муниципалитетом Виролахти – регионом, граничащим с Ленинградской областью России.

Тип или происхождение беспилотника пока не установлены. Отмечается, что дрон больше не находится в воздушном пространстве Финляндии.

Расследованием дела занимается финская Пограничная служба, которая, как ожидается, предоставит больше информации по мере продвижения расследования.

По данным вещателя Yle, Вооруженные силы страны объявили о введении временной зоны ограничений авиации в морской акватории у портов Котка и Хамина с 01:57 до 08:00 в воскресенье. Эти города также находятся у границы с РФ.

Целью ограниченной зоны было обеспечение лучшей ситуационной осведомленности и безопасного контроля потенциально "заблудившихся" беспилотников.

Отмечается, что это уже пятый подобный инцидент в стране. Напомним, в последние дни марта и в начале апреля на юго-востоке Финляндии в разных местах нашли четыре беспилотника, которые идентифицировали как украинские аппараты, которые должны были атаковать территорию РФ.

Также сообщалось, что в воскресенье, 3 мая, жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии предупредили о возможной угрозе беспилотников, вызванной российской агрессией против Украины. Латвийские и эстонские СМИ отмечают, что инциденты связаны с атакой украинских дронов на Ленинградскую область России.