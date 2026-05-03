В Польше ожидают подписания соглашения о кредите на перевооружение от ЕС в ближайшее время

Правительство Польши рассчитывает подписать кредитное соглашение с Европейской комиссией в рамках программы по перевооружению SAFE в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила уполномоченная польского правительства по программе SAFE Магдалена Собковяк-Чарнецкая, передает Onet.

По словам чиновницы, подписание соглашения состоится "в течение нескольких десятков часов".

"С нашей стороны будет четыре подписи: вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша, министра финансов Анджея Доманского и двух представителей Национального банка Польши", – рассказала она.

Со стороны Еврокомиссии соглашение подпишут еврокомиссары по вопросам обороны и бюджета – Андрюс Кубилюс и Петр Серафин.

Собковяк-Чарнецкая заявила, что Польша сразу получит 15 % аванса по кредитному соглашению.

"Это вопрос часов. Именно об этом мы говорили с Петром Серафином. Эти деньги уже ждут", – подчеркнула она.

Напомним, в Польше программа по перевооружению ЕС SAFE вызвала политические дискуссии и стала главным предметом споров между президентом Каролем Навроцким, которого поддерживает главная правая оппозиционная партия "Право и справедливость", и центристской коалицией премьер-министра Дональда Туска.

12 марта польский президент Кароль Навроцкий объявил, что решил наложить вето на закон об участии в программе ЕС SAFE, по которой Польша претендует на около 44 млрд евро кредитов на перевооружение.

Вместо этого Навроцкий представил свою версию программы по перевооружению "SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши.

После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону, которое позволит Польше присоединиться к механизму. Однако кредитные средства можно будет потратить только на военные структуры и нельзя будет привлечь в сопутствующие ведомства, как, например, на финансирование Пограничной службы.