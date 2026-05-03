Опрос: 76% немцев недовольны работой правительства Мерца

76% опрошенных немцев выражают недовольство правительством канцлера Фридриха Мерца, при этом 58% не верят, что действующая правительственная коалиция просуществует до конца своего законодательного срока в 2029 году.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Insa для газеты Bild am Sonntag.

Лишь 16% респондентов заявили, что удовлетворены работой действующего правительства.

В то же время 24% опрошенных выразили уверенность, что коалиция Христианско-демократического и Христианско-социального союза с Социал-демократической партией Германии просуществует до завершения своего срока в 2029 году. 58% респондентов заявили об обратном, еще 18% ответили "не знаю" или "нет ответа".

Опрос проводился с 29 по 30 апреля 2026 года и охватил более 1000 респондентов.

На прошлой неделе опросы зафиксировали рекордно высокий результат для ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") – 28%.

Еще один опрос показал, что лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Фридриха Мерца, что является худшим результатом для нынешней коалиции.

По данным американского института исследования общественного мнения Morning Consult, немецкий канцлер Фридрих Мерц стал самым непопулярным среди лидеров 24 демократических стран.