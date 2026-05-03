В Латвии и Эстонии объявили об угрозе со стороны дронов

Жителей нескольких регионов Латвии и Эстонии утром 3 мая предупредили о возможной угрозе беспилотников, вызванной российской агрессией против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили Национальные вооруженные силы Латвии на платформе X и Министерство внутренних дел Эстонии в Facebook.

Жители эстонских уездов Вирумаа и Ида-Вирумаа получили предупреждение от военных об угрозе дронов около 3 утра. В 5:30 утра Силы обороны отменили тревогу, сообщив, что в воздушном пространстве Эстонии нет угроз.

В Министерстве внутренних дел позже уточнили, что предупреждение было разослано "в связи с военными действиями России против Украины", в частности из-за вероятности того, что дроны могут попасть в воздушное пространство Эстонии.

Около 4:00 утра подобное предупреждение получили жители латвийских городов – Алуксне, Балви, Лудзе, Резекне и Краслава. Через несколько часов Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что возможная угроза исчезла.

"Национальные вооруженные силы совместно с союзниками по НАТО постоянно контролируют воздушное пространство, чтобы обеспечить способность немедленно реагировать на потенциальную угрозу... Пока продолжается российская агрессия в Украине, возможно повторение случаев, когда иностранный беспилотный летательный аппарат влетает в воздушное пространство Латвии или приближается к нему", – заявили в ведомстве.

Латвийские и эстонские СМИ отмечают, что инциденты связаны с атакой украинских дронов на Ленинградскую область России.

Как известно, в конце марта во время системных ударов Украины по российским портам на Балтийском море, играющим ключевую роль для экспорта нефти, в ряде случаев ударные БПЛА залетели на территорию стран Балтии и Финляндии.

В МИД Украины принесли извинения партнерам за эти случаи.

Утром 31 марта на территории Эстонии снова нашли разбившийся там беспилотник, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В то же время Москва продвигает нарратив, что эти страны якобы разрешили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам.