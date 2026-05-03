Трамп назвал условие возобновления военных ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления военных ударов по Ирану, если Тегеран будет вести себя "ненадлежащим образом".
Об этом, как пишет "Европейская правда", Трамп заявил в беседе с прессой.
Американского президента также спросили об обновленном предложении по завершению войны, которое на днях передал Иран. Трамп ответил, что ожидает полной формулировки этих предложений.
"Они рассказали мне о концепции соглашения. Сейчас они собираются предоставить мне точную формулировку", – ответил глава Белого дома.
Впоследствии он написал в своей социальной сети Truth Social, что не может представить, как эти предложения будут приемлемы, поскольку Иран еще не заплатил "достаточно высокой цены за то, что они сделали человечеству и миру в течение последних 47 лет".
На вопрос, может ли он возобновить удары по Ирану, Трамп ответил, что такая вероятность существует.
"Я не хочу этого говорить. Я имею в виду, что я не могу сказать этого журналисту. Если они не ведут себя должным образом, если они сделают что-то плохое. Но мы посмотрим. Но есть вероятность того, что это может произойти", – заявил он.
Как известно, в четверг Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.
Трамп заявил, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры по достижению соглашения в телефонном режиме.
Также 1 мая администрация президента США Дональда Трампа сообщила Конгрессу, что ей не требуется разрешение законодателей на продолжение войны после установленного законом крайнего срока, поскольку прекращение огня "остановило" боевые действия.