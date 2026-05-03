СМИ: Рубио посетит Рим и Ватикан на фоне конфликтов с Папой и Италией

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Италию и Ватикан после того, как американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Святой Престол и итальянское правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает газета Corriere della Sera.

Ожидается, что госсекретарь совершит визиты в четверг и пятницу.

Сначала Рубио посетит Ватикан, где, по предварительной информации, встретится с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином.

После этого чиновник отправится в Рим, где встретится с министрами иностранных дел и обороны Италии – Антонио Таяни и Гвидо Кроцетто.

Отмечается, что Рубио также попросил о встрече с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Личная встреча между ними пока не исключается, но и не подтверждена.

Визит американского высокопоставленного чиновника будет проходить на фоне существенного обострения отношений между Вашингтоном и Римом.

В последнее время между главой итальянского правительства Джорджией Мелони и президентом США возник спор из-за резкой критики Трампом неоднократных призывов Папы Льва XIV к миру на Ближнем Востоке. Мелони назвала высказывания американского лидера неприемлемыми.

Трамп впоследствии обвинил ее в отсутствии мужества и заявил, что отношения между ними уже не такие, как раньше.

На этом фоне американский президент допустил возможность сокращения численности американских войск в стране, заявив, что "Италия ничем не помогла" в войне против Ирана.

