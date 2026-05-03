Бундесвер разослал почти 200 тысяч анкет 18-летним для отбора на военную службу

С начала года Вооруженные силы Германии разослали почти 200 000 писем 18-летним для прохождения первичного отбора на военную службу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

Инициатива, стартовавшая 15 января, реализуется в рамках новой программы военной службы в Германии, которая была одобрена в декабре прошлого года.

Согласно реформе, все подростки должны получить анкету по достижении 18 лет. Опрос призван оценить их пригодность и мотивацию к службе в Бундесвере.

Анкеты призваны предложить молодежи своевременную ориентацию и одновременно укрепить кадровую боеготовность Бундесвера в долгосрочной перспективе. Отмечается, что все юноши обязаны заполнить анкету, тогда как девушки могут сделать это по собственному желанию. Военная служба в стране остается добровольной.

По словам представительницы немецкого Министерства обороны, пока рано делать выводы о реакции общества на эту инициативу.

Как сообщалось, в этом году Бундесвер наблюдает более активный интерес к военной службе, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время премьер-министр Баварии Маркус Зёдер раскритиковал план правительства по увеличению количества добровольцев в вооруженных силах, заявив, что единственным эффективным решением является обязательная военная служба.