В Еврокомиссии призвали поторопиться с согласованием "репарационного кредита" для Украины

Еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис отметил необходимость предоставить Украине "надежные" обязательства по финансированию, чтобы разблокировать новые средства Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом Домбровскис заявил в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар обсудил с главой МВФ Кристалиной Георгиевой финансовый дефицит Украины в размере 65 млрд долларов и военные нужды.

МВФ, который в 2023 году договорился с Украиной о программе на 15,6 млрд долларов, требует "надежного пути вперед и надежных политических обязательств со стороны ЕС", чтобы согласовать новые средства для Украины, сказал Домбровскис.

"Это должно быть больше, чем просто наши слова: "Да, мы сделаем все необходимое, и сейчас мы только обсуждаем варианты", – подчеркнул он.

Новая поддержка со стороны ЕС в виде "репарационного кредита" по замороженным российским активам позволит разблокировать пакет МВФ на сумму около 8 млрд долларов в течение следующих трех лет, который ожидается в январе.

При этом Домбровскис добавил, что использование замороженных росактивов остается лучшим вариантом для Брюсселя

"Чем раньше, тем лучше, как для программы МВФ, так и для покрытия потребностей Украины", – отметил еврокомиссар, говоря о необходимости решения стран ЕС относительно "репарационного кредита".

Однако план по активам сталкивается с юридическими препятствиями, поскольку Бельгия продолжает настаивать на дополнительных гарантиях, чтобы не нести риск использования около 140 млрд евро российских активов, которые заморожены на ее территории.

ЕС настаивает, что активы не будут конфискованы, поскольку Россия сохранит право на их возвращение, если возместит нанесенный Украине ущерб. Однако Бельгия требует надежных совместных гарантий, если возникнут какие-либо юридические проблемы.

"В комиссии четко понимают, что мы должны серьезно отнестись к этим проблемам и найти эффективный способ их решения", – сказал Домбровскис.

Еврокомиссия ведет переговоры с Бельгией о том, как решить ее беспокойство. Она также изучает альтернативные варианты обеспечения финансирования для Украины.

Один из рассматриваемых вариантов – привлечение средств на рынках для предоставления возвратных займов. Однако Домбровскис предупредил, что предоставление таких займов Украине не будет хорошим выбором, учитывая состояние ее государственных финансов.

"Вопрос не столько в том, каким образом привлекаются средства, сколько в том, на каких условиях Украина получает финансирование и не создают ли эти условия проблем с устойчивостью долга", – добавил Домбровскис.

Ранее в ЕС непублично выражали обеспокоенность, что МВФ может заблокировать финансовую поддержку Украины из-за неспособности стран-членов договориться о предоставлении Киеву "репарационного займа".

Сообщалось также, что руководство Европейской комиссии и бельгийского правительства встретятся в пятницу, чтобы попытаться выйти из политического тупика по росактивам.

В то же время ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.