США ввели санкции против лиц и компаний, помогающих Ирану производить "Шахеды"

США ввели санкции против 10 физических и юридических лиц, которые помогали Ирану получать оружие и сырье для производства ударных дронов "Шахед" и в рамках программы по созданию баллистических ракет.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США, сообщает "Европейская правда".

Как отметил глава американского Минфина Скотт Бессент, его ведомство "неуклонно продолжает кампанию "Экономический гнев".

"Под решительным руководством президента Трампа мы будем продолжать действовать, чтобы обеспечить безопасность Америки, и нацеливаться на иностранных граждан и компании, которые поставляют иранским военным оружие для использования против американских войск", – сказал он.

В Минфине США заявляют, что смогли сорвать прогнозируемые нефтяные доходы Ирана на миллиарды долларов.

Кроме того, ведомство приняло меры, которые привели к замораживанию почти полумиллиарда долларов в криптовалюте, связанной с режимом, и нанесло удар по теневым банковским сетям Тегерана.

Санкции коснулись 10 физических лиц и компаний, базирующихся в различных юрисдикциях на Ближнем Востоке, в Азии и Восточной Европе.

Нарушение санкций может привести к наложению гражданских или уголовных наказаний на граждан США и иностранцев.

В среду издание Axios сообщило, что Белый дом считает близким согласование с Ираном одностраничного меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту и определить рамки для более детальных переговоров по ядерным вопросам.

В то же время в Иране заявили, что изучают американский меморандум о взаимопонимании и впоследствии передадут свой ответ через пакистанских посредников.

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно заключения соглашения с Ираном.