Новая стратегия президента США Дональда Трампа колеблется с дикой амплитудой между триумфализмом и декадентской тревогой.

Америка – величайшая нация в истории; в Америку вторглись. Мы побеждаем; мы проигрываем все.

Это не просто несогласованность: это когнитивный признак движения, воспринимающего демографические и культурные изменения как экзистенциальную катастрофу.

Стратегия провозглашает широкие цели без определения ресурсов, сроков или механизмов. Назвать это "близоруким" означает предположить, что долгосрочной игрой просто пренебрегли.

Автор колонки напоминает, что стратегия должна сочетать средства с достижимыми целями. Вместо этого текст, обнародованный Белым домом, является чем-то другим: 33-страничным признанием в том, что эта администрация не верит в будущее и поэтому не видит смысла инвестировать в него.

Автор колонки напоминает, что стратегия должна сочетать средства с достижимыми целями. Вместо этого текст, обнародованный Белым домом, является чем-то другим: 33-страничным признанием в том, что эта администрация не верит в будущее и поэтому не видит смысла инвестировать в него.

"Никакой долгосрочной игры нет. Движение, убежденное, что его мир заканчивается, не строит планов для следующего поколения. Оно только уничтожает и хватает", – пишет Стивен Холмс.

И эта жадность, отмечает профессор Школы права Нью-Йоркского университета, является откровенной.

"Все наши посольства должны быть осведомлены о крупных бизнес-возможностях в стране их пребывания, особенно о крупных государственных контрактах", – указывает стратегия.

Таким образом, дипломатия официально превращена в подразделение развития бизнеса, констатирует автор колонки.

По мнению Холмса, исчезновение соперничества великих держав как рамки – это не упущение.

"Она отражает администрацию, которая тихо отказалась от проекта формирования международного порядка, потому что формирование этого порядка требует веры в будущее", – подчеркивает американский профессор.

Он обращает внимание, что стратегия перенаправляет риторический огонь на Европу.

По словам Стивена Холмса, стратегия требует, чтобы европейцы взяли на себя "первоочередную ответственность" за собственную оборону – одновременно объявляя, что Соединенные Штаты будут "культивировать сопротивление" нынешним политическим тенденциям в Европе, поддерживая националистические и популистские партии в странах Европейского Союза.

"Это не управление альянсом. Это саботаж, замаскированный под распределение бремени", – констатирует автор колонки.

Институт Cato, отнюдь не сторонник либерального интернационализма, обнаруживает еще одно противоречие: напряжение между риторикой отказа от "вечных войн" и скрытой настойчивостью, что США должны оставаться глобальным арбитром.

"Дональд Трамп хочет выгод первенства без ее бремени – уважения без обязательств, доступа без отношений", – предупреждает профессор Школы права Нью-Йоркского университета.

А еще документ стирает границу между внешними угрозами и внутренней политической конкуренцией, определяя диаспоры и демографические изменения как проблемы безопасности наравне с враждебными государствами.

В то же время Трамп, по мнению автора колонки, заметно смягчает формулировки в отношении России и других противников. Стратегия не называет Россию серьезной угрозой, потому что эта администрация не чувствует, что Россия угрожает тому, что она ценит.

Что остается, когда политика не способна обеспечить то, к чему стремится движение? Разрушение. Союзы, которые строились поколениями, можно уничтожить за месяцы.

Зачем сохранять союзы, чтобы управлять будущим, если будущее не будет белым?

