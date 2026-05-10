В Лейбористской партии заговорили о замене Стармера после провальных выборов

Депутат от Лейбористской партии Кэтрин Уэст заявила, что если до понедельника, 11 мая, ни один из министров правительства не выдвинет свою кандидатуру против действующего лидера партии и премьер-министра сэра Кира Стармера, она сама попытается инициировать процедуру выборов нового лидера.

Об этом она сказала в интервью BBC, пишет "Европейская правда".

Вест подчеркнула, что ее приоритетным вариантом остается внутренняя смена руководства без официальной кампании. По ее словам, правительство должно „перегруппироваться" и выдвинуть "лучшего коммуникатора", способного заменить Стармера.

Однако если до начала недели не появится альтернативный кандидат, Вест готова обратиться к депутатам с просьбой поддержать запуск лидерских гонок.

Для этого ей необходима поддержка 20% парламентской фракции Лейбористской партии – 81 депутата.

По ее словам, на данный момент она уже имеет поддержку десяти парламентариев и уверена, что сможет собрать необходимое количество голосов.

В то же время в Кабинете министров эту идею восприняли критически. Министр Кабинета Ник Томас-Симондс предупредил коллег о рисках смены руководства во время пребывания партии у власти.

"Мы видели в течение последних десяти лет, что происходит, когда правящая партия просто меняет лидеров. Это порождает нестабильность и отвлекает от работы", – сказал он.

Как известно, на местных выборах 7 мая Лейбористская партия потеряла более 1460 мест в английских советах. Зато партия Reform UK существенно укрепила позиции в традиционных лейбористских регионах севера Англии и Мидлендса.

Стармер после провальных результатов Лейбористской партии на местных выборах заявил, что партия "допустила ненужные ошибки", но пообещал остаться на посту главы правительства.