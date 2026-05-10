Опрос: две трети немцев экономят энергию из-за роста цен

Около двух третей немцев начали экономить энергию из-за войны в Иране и роста цен на нефть.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу портала Verivox, сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По данным опроса, 56% респондентов избегают оставлять электроприборы в режиме ожидания, а 52% сознательно сокращают общее потребление электроэнергии.

Еще 55% опрошенных сокращают расходы на отопление, а 47% – экономят горячую воду.

Экономия также заметна в транспортном поведении: 48% немцев чаще отказываются от использования автомобиля из-за высоких цен на топливо.

Вместо этого 29% чаще пользуются велосипедом, а 24% пересели на общественный транспорт.

В то же время 27% респондентов заявили, что не меняли своих привычек в отношении потребления энергии. Большинство из них объяснили это тем, что уже достигли высокого уровня энергоэффективности и не видят дополнительных возможностей для экономии.

30 апреля в Европейской комиссии сообщили, что в ЕС в настоящее время нет дефицита топлива и газа, несмотря на продолжение войны на Ближнем Востоке

Недавно министр транспорта Германии Патрик Шнидер выступил против ограничения скорости на автомагистралях, чтобы снизить спрос на топливо на фоне высоких цен на него.