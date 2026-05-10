Глава Кремля Владимир Путин считает, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер – лучший кандидат для переговоров между Европейским союзом и Россией.

Об этом он заявил 9 мая во время общения с журналистами, сообщает ТАСС, пишет "Европейская правда".

Путин заявил, что готов видеть переговорщиком от ЕС с Москвой любого лидера, который "не наговорил какой-то гадости" в адрес России.

"Для меня лично лучшим является бывший канцлер Федеративной Республики Германии [Герхард] Шредер. Пусть европейцы выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил какой-то гадости в наш адрес", – сказал он.

Глава Кремля также добавил, что российская сторона никогда не была закрыта для переговоров.

Напомним, Герхард Шредер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год и лидером партии СДПГ с 1999 по 2004 год. После того как его отстранили от поста главы правительства, он много лет работал в российских энергетических компаниях и до сих пор считается другом Путина.

Среди прочего, Шредер встречался с Путиным в Москве через несколько недель после начала полномасштабной войны, а затем еще раз в июле 2022 года. Россия была заинтересована в прекращении войны, уверял он после каждой из этих встреч.

На этом фоне в СДПГ несколько раз поднимали вопрос об исключении Шредера, но безуспешно.

Сообщалось, что Шредера не пригласили на празднование 160-летия СДПГ, в частности, из-за его визита в российское посольство на празднование 9 мая.

В январе 2026 года Шредер выступил за возобновление энергетического сотрудничества с РФ и призвал не демонизировать Россию, несмотря на ее агрессию против Украины.