Швейцарская авиакомпания заверила в отсутствии угрозы дефицита топлива

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии заявила, что у неё достаточно запасов авиационного топлива на ближайшие шесть недель.

Об этом сообщил генеральный директор компании Йенс Фелингер, как цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фелингер заявил, что у компании достаточно запасов авиационного топлива на ближайшие шесть недель, однако она изучает возможные альтернативные варианты, такие как "танкерные перевозки", на фоне предупреждений отрасли о дефиците топлива, связанном с войной в Иране.

"Прогнозы наших поставщиков – нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих заводов – на данный момент хорошие. Если и возникнет дефицит авиационного топлива, то сначала это будет заметно в Африке или Азии. Пока у нас нет никаких признаков этого", – заверил он.

Хотя прогноз остается стабильным, Фелингер отметил, что авиакомпания и ее материнская компания Lufthansa Group работают над планами на случай чрезвычайных ситуаций.

В частности, речь может идти о "танкерке", когда самолеты полностью заправляются в пункте назначения, где есть достаточный запас, чтобы доставить дополнительное топливо обратно в Цюрих.

По его словам, другим вариантом являются стратегические остановки для дозаправки в аэропортах с достаточными запасами топлива вдоль маршрутов, например в Вене для рейсов в Азию.

Фелингер отметил, что высокие цены на нефть, вероятно, со временем скажутся на стоимости билетов.

Он добавил, что на данный момент расходы авиакомпании, связанные с топливом, выросли лишь на 20%.

Сообщалось, что британские авиакомпании получили зеленый свет от правительства на отмену или объединение рейсов для экономии авиационного топлива в летний сезон.

Также писали, что французское правительство готовится оказать финансовую помощь авиакомпаниям, пострадавшим от роста цен на авиатопливо. В то же время во Франции заверили, что отечественная авиационная отрасль не столкнется с дефицитом авиатоплива по крайней мере в течение мая и июня.

