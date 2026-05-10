Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Фицо заявил, что во время личной беседы Зеленский якобы выразил готовность к встрече с Путиным в любом формате.

Также он заявил, что передал это послание российской стороне.

"Я передал сообщение от президента Украины Владимира Зеленского президенту России. Во время нашей личной встречи в Армении он сказал мне, что готов встретиться с Путиным в любом формате. Ответ очевиден: если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться со своим российским коллегой по телефону", – сказал он.

Отдельно Фицо положительно оценил идею продления режима прекращения огня, заявив, что это может создать пространство для дипломатических усилий и переговорного процесса.

Стоит заметить, что в окружении правителя РФ говорят, что Фицо в разговоре с главой Кремляне передавал ему никаких посланий от президента Украины, хотя о теме Украины упоминали.

Фицо прибыл в Москву еще 8 мая и возложил венок к могиле неизвестного солдата у Кремля. Тогда же он сказал, чтоявляется своего рода "черной овцой" в ЕС.

Перед визитом в Братиславе сообщали, что Роберт Фицо намерен передать хозяину Кремля "послание" от украинского президента Владимира Зеленского, и что он может получить от Путина "ценную информацию" о том, как тот видит усилия по прекращению войны.

В Офисе президента Украины по этому поводу отмечали, что Зеленский на встрече сказал Фицо, что Украина готова встречаться с РФ на уровне лидеров в содержательном формате.