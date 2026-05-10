Великобритания высадила группу медиков на изолированном острове из-за подозрения на хантавирус

Великобритания провела военно-медицинскую операцию на острове Тристан-да-Кунья после поступления сообщения о подозрении на заражение хантавирусом у одного британца.

Об этом сообщили британские власти, пишет "Европейская правда".

Как сообщается, специальная группа в составе шести десантников и двух военных врачей из 16-й воздушно-десантной бригады была сброшена с парашютами на остров с транспортного самолета RAF A400M.

Одновременно с воздуха доставили запасы кислорода и другое критически важное медицинское оборудование.

В британском правительстве отметили, что это первый случай, когда Вооруженные силы страны десантировали медицинский персонал для гуманитарной миссии такого типа.

Тристан-да-Кунья является самой удаленной заселенной заморской территорией Великобритании. Архипелаг расположен в Южной Атлантике, не имеет взлетно-посадочной полосы, а добраться туда можно только по морю. Население острова составляет 221 человек.

По словам правительства, уровень запасов кислорода на острове был критически низким, поэтому воздушная доставка стала единственным способом своевременно оказать помощь пациенту и поддержать местную систему здравоохранения.

Министр по делам вооруженных сил Эл Карнс назвал операцию чрезвычайной и поблагодарил военных за профессионализм в сложных погодных условиях.

Операция состоялась на фоне международных мер реагирования на вспышку хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Как известно, круизный лайнер, на котором разразилась смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе.

Норвегия направила на Тенерифесанитарный самолет с экипажем, который должен помочь с транспортировкой больных с круизного лайнера.

Сообщалось, что Франция готовит эвакуацию пяти своих граждан с круизного судна MV Hondius.