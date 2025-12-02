Германия: женщине, носящей хиджаб, запретили работать судьей

Суд немецкой земли Гессен постановил, что земельное Министерство юстиции может ссылаться на ношение хиджаба как основание не допускать кандидатку на должности судьи или прокурора.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Административный суд в Дармштадте рассматривал иск мусульманской адвокатки, которая подала заявку на государственную службу. Во время процедуры отбора она заявила, что ношение хиджаба является для нее религиозным долгом и поэтому она не будет снимать его в определенных ситуациях.

Министерство юстиции Гессена отклонило ее заявку, в частности на том основании, что "ношение одежды с религиозным подтекстом", например, во время устных слушаний, противоречит принципу идеологической и религиозной нейтральности.

Юрист не видела в этом нарушения своих будущих служебных обязанностей и подала иск. Однако суд согласился с аргументами министерства и отклонил иск.

"С точки зрения объективного наблюдателя ношение исламского платка судьей или прокурором во время судебного заседания может быть расценено как нарушение идеологически-религиозной нейтральности государства", – постановил суд.

Решение еще может быть обжаловано.

В Швейцарии с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба.

Во французских государственных школах запретили носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело.