Німеччина: жінці, яка носить хіджаб, заборонили працювати суддею
Суд німецької землі Гессен ухвалив, що земельне Міністерство юстиції може посилатись на носіння хіджабу як підставу не допускати кандидатку на посади судді чи прокурора.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Адміністративний суд у Дармштадті розглядав позов мусульманської адвокатки, яка подала заявку на державну службу. Під час процедури відбору вона заявила, що носіння хіджабу є для неї релігійним обов'язком і тому вона не зніматиме його в певних ситуаціях.
Міністерство юстиції Гессену відхилило її заявку, зокрема на тій підставі, що "носіння одягу з релігійним підтекстом", наприклад, під час усних слухань, суперечить принципу ідеологічної та релігійної нейтральності.
Юристка не вбачала в цьому порушення своїх майбутніх службових обов'язків і подала позов. Однак суд погодився з аргументами міністерства і відхилив позов.
"З погляду об'єктивного спостерігача носіння ісламської хустки суддею або прокурором під час судового засідання може бути розцінене як порушення ідеологічно-релігійної нейтральності держави", – ухвалив суд.
Рішення ще може бути оскаржене.
У Швейцарії з 1 січня 2025 року набула чинності заборона на носіння паранджі та нікабу.
У французьких державних школах заборонили носити традиційну мусульманську сукню-абая, що закриває усе тіло.