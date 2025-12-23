США введут пошлины на импорт китайских полупроводников в 2027 году

Администрация американского президента Дональда Трампа во вторник, 23 декабря, заявила, что с июня 2027 года введет пошлины на импорт китайских полупроводников.

Об этом заявили в торговом представительстве США, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Это заявление появилось после годичного расследования импорта китайских микросхем в США, начатого администрацией бывшего президента США Джо Байдена и проведенного под руководством торгового представителя США.

"Попытки Китая доминировать в полупроводниковой отрасли являются необоснованными и создают бремя или ограничивают торговлю США, а следовательно, являются основанием для принятия мер", – заявили в торговом представительстве.

Следовательно, с июня 2027 года США введут пошлины на импорт китайских полупроводников по ставке, которая будет объявлена не менее чем за месяц до этого.

Китай и США находятся в состоянии торгового противостояния из-за ограничений, затрагивающих такие ключевые отрасли, как полупроводники и редкоземельные элементы.

В то же время в конце октября Трамп заявил, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".