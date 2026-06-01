Министр не предоставил парламенту Британии переписку с Мендельсоном, поскольку у него украли телефон

Британский министр по вопросам конституции и отношений с Европейским союзом Ник Томас-Симондс не смог передать парламенту свои сообщения со скандальным бывшим послом Великобритании в США Питером Мендельсоном из-за того, что его телефон был похищен.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Томас-Симондс потерял свой личный телефон поздно вечером 15 октября 2025 года.

Он сообщил о краже в полицию в течение нескольких часов, а также поручил своей команде сообщить об инциденте службе безопасности Кабинета министров в соответствии с установленными процедурами.

Из-за этого сообщения, которые Томас-Симондс отправлял Мендельсону, не удалось предоставить парламенту.

Он, в свою очередь, смог вспомнить лишь общие поздравления по случаю его назначения на должность министра и назначения Мендельсона послом.

Как отмечается, это произошло после того, как у бывшего главы аппарата премьер-министра Великобритании Моргана МакСвини также похитили телефон, из-за чего он не смог предоставить свои сообщения.

Новые обнародованные документы свидетельствуют об обещании Мендельсона тогдашнему главе МИД Дэвиду Лемми, что тот не пожалеет о его назначении. Также в новых документах обнаружена критика Мендельсона в адрес премьер-министра Кира Стармера.

Читайте также: Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах подталкивает Стармера к отставке.