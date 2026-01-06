Какие вызовы стоят перед Косовом и сможет ли новое правительство справиться с ними

28 декабря в Косове состоялись внеочередные парламентские выборы, в результате которых частично признанная балканская страна получила реальную возможность выйти из состояния глубокого политического кризиса и начать формирование действенных государственных институтов.

Победителем внеочередных парламентских выборов, как и в прошлом году, стала партия "Самоопределение" главы правительства Косова Альбина Курти. Однако на этот раз политсила получила на 8 мандатов больше, чем на предыдущих выборах, состоявшихся в феврале 2025 года.

Партия имеет 56 мест из 120 в парламенте и будет нуждаться в привлечении партнеров.

Очевидно, Курти, как и в прошлом, начнет переговоры с несербскими, в первую очередь албанскими, партиями национальных меньшинств, а также Альянсом за будущее Косова (получил 6 мандатов), лидеры которого не исключают коалицию с "Самоопределением".

Это позволит без проблем создать коалицию, в которой союзники получат несколько руководящих должностей в государственных институтах, но не принципиально важных.

Зато парламент будет практически контролируемым, что поможет Курте разблокировать столь необходимые 6 миллиардов евро финансирования из Плана роста ЕС для Западных Балкан для возобновления реформ.

К внеочередным выборам в Косове были очень неравнодушны главные зарубежные игроки в регионе, каждый из которых имеет там свои интересы. Иногда они пересекаются, иногда конкурируют, а иногда диаметрально противоположны.

Перед будущим правительством Косова будет немало новых и старых вызовов.

Первым вызовом станут президентские выборы этого года. Президента страны избирает парламент, а потому для Курти крайне важно получить устойчивое большинство.

Проведя свою кандидатуру в президенты, он получит под свой контроль всю руководящую верхушку – спикера (он не отдаст эту должность никому из потенциальных союзников), президента и премьер-министра.

Это должно открыть путь к быстрому одобрению парламентом необходимых для реформ законов. Хотя такая концентрация власти в руках правящей партии не является хорошим знаком для развития демократии.

Второй вызов – новому правительству необходимо добиться окончательной отмены всех санкций, введенных против Косове в 2023 году.

На повестке дня – участие в борьбе Евросоюза против нелегальной миграции. В этом контексте Косово рассматривает возможность строительства центров возвращения для искателей убежища из некоторых стран, чьи заявления были отклонены.

В ответ Приштина ожидает помощи в укреплении своей безопасности от потенциальных российских и сербских угроз, в том числе военных.

И наконец третий (наиболее сложный) вызов – нормализация отношений с Сербией, на чем настаивают все западные партнеры.

Здесь ключевым шагом должно стать формирование Ассоциации сербских муниципалитетов – как считается, без этого прогресс невозможен.

Однако неизвестно, сможет ли Курти сломать себя, отказавшись от жесткого неприятия идеи подобного образования.

Для достижения компромисса на уступки должен пойти и Белград, разблокировав вступление Косова в международные организации и остановив кампанию по отзыву признания независимости Косова.

Несмотря на то, что Украина не признает Косово, мы также заинтересованы в скорейшем завершении там политического кризиса.

Ведь Косово поддерживает борьбу нашей страны против российской агрессии, с учетом своих незначительных ресурсов.

А в ответ официальный Киев мог бы наконец открыть в Приштине либо офис посольства Украины в Албании, либо торговое представительство, либо даже начать выездное консульское обслуживание.

