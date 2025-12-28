У Косові проходять дострокові парламентські вибори

У неділю, 28 грудня, в Косово відбудуться другі у 2025 році парламентські вибори.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, партія тимчасовий прем'єр-міністра Альбіна Курті прагне отримати більшість. Другі вибори проходять після того, як партія Курті не змогла отримати більшість у лютому.

Місяці невдалих переговорів про створення коаліції спонукали президента Вйосу Османі розпустити парламент у листопаді і призначити дострокові вибори.

Опозиційні партії цієї країни відмовилися співпрацювати з Курті, критикуючи його підхід до відносин із західними союзниками та до етнічно розділеного півночі Косова, де проживає сербська меншина.

Щоб завоювати прихильність виборців, Курті пообіцяв додатковий місячний оклад на рік для працівників державного сектора, 1 млрд євро на рік на капітальні інвестиції та створення нового підрозділу прокуратури для боротьби з організованою злочинністю.

Опозиційні партії також зосередилися на поліпшенні рівня життя.

Опитування громадської думки в Косово не публікуються, тому результат виборів залишається невизначеним. Багато виборців кажуть, що вони розчаровані.

Виборчі дільниці відкриваються о 07:00 ранку за місцевим часом і закриваються о 19:00.

Косово вже багато місяців перебуває у стані політичної кризи через те, що "Самовизначення" не змогло сформувати більшості, а всі опозиційні партії відмовились із ним співпрацювати.

У результаті парламент Косова місяцями не міг обрати спікера, чим не лише унеможливив призначення постійного уряду, а й зірвав ухвалення бюджетних рішень.