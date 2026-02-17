Готов ли НАТО к реальным шагам для защиты Балтии от РФ

В ответ на усиление активности России вдоль восточного фланга НАТО Конгресс США недавно одобрил 200 млн долларов помощи в области безопасности для Эстонии, Латвии и Литвы.

Сохранение Балтийской инициативы безопасности США, несмотря на предыдущие попытки Пентагона ее ликвидировать, подчеркивает обеспокоенность Конгресса по поводу восточной границы НАТО.

О том, почему одни только бюджетные ассигнования не гарантируют сдерживание и на что следует обратить особое внимание, объясняет старший научный сотрудник Atlantic Council Агния Григас в колонке Проверка на решительность НАТО: готов ли Альянс защищать Литву и Польшу от нападения РФ. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что в новейшей Стратегии национальной обороны США прямо указано, что "Россия будет оставаться устойчивой, но управляемой угрозой для восточных членов НАТО в обозримом будущем", что возлагает большую ответственность на европейских союзников.

По ее мнению, если НАТО действительно намерен управлять российской угрозой, то должен сосредоточить усилия там, где сдерживание является наиболее хрупким.

"Немногие регионы испытают решимость НАТО сильнее, чем юг Литвы", – предупреждает Агния Григас.

Речь идет об узком сухопутном коридоре, соединяющем Польшу со странами Балтии. Он получил название Сувальский коридор по расположенному неподалеку на территории Польши городу Сувалки.

Сувальский коридор – это единственный сухопутный маршрут НАТО, соединяющий Польшу с Литвой, Латвией и Эстонией. Шириной примерно 65 километров, он расположен между сильно милитаризованной Калининградской областью России и Беларусью, которая после полномасштабного вторжения РФ в Украину фактически превратилась в передовую оперативную платформу для российских войск.

"В случае кризиса контроль над этим коридором будет определять, сможет ли НАТО перебросить подкрепление в страны Балтии по суше, или же эти союзники будут отрезаны. На протяжении многих лет он занимал видное место в планировании Альянса именно потому, что сочетает стратегическую важность с географической уязвимостью", – пишет старший научный сотрудник Atlantic Council.

В связи с рисками Литва запланировала полигон вблизи Капчямэстиса.

Конечно, это решение вызвало внутреннюю дискуссию, как и ожидалось в демократическом обществе.

Агния Григас подчеркивает, что это напряжение между демократическими процедурами и стратегической необходимостью не является уникальным для Литвы, но вызов заключается в том, чтобы открытость и дискуссии не превратились в уязвимости, которыми могут воспользоваться противники.

"В этом контексте признание со стороны союзников может быть не менее важным, чем ресурсы. Видимая вовлеченность НАТО – в частности, четкое признание США стратегического значения этого объекта – усилила бы сдерживание, продемонстрировала единство и вписала бы проект в более широкие рамки Альянса", – обращает внимание автор колонки.

По ее мнению, наибольший риск на восточном фланге НАТО – это неопределенность, когда политическая решимость союзников кажется неуверенной, а сигналы – неоднозначными.

"Полигон в Капчямэстисе – это не просто местная учебная площадка. Это показатель того, способен ли Альянс превратить обязательства в возможности и согласовать стратегию с географией еще до того, как кризис заставит его действовать", – резюмирует старший научный сотрудник Atlantic Council.

Подробнее – в колонке Агнии Григас Проверка на решительность НАТО: готов ли Альянс защищать Литву и Польшу от нападения РФ.