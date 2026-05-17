СМИ: предупреждение США об отмене переброски войск в Польшу "затерялось" на почте
Соединенные Штаты направили Польше предупреждение о том, что отменяют переброску 4 тысяч военнослужащих в страну в начале недели, но это сообщение "застряло" на почте начальника Генерального штаба польских Вооруженных сил.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.
Три источника, знакомые с этой ситуацией, сообщили, что Пентагон уведомил Польшу о решении еще 11 мая. Соответствующая информация была отправлена начальнику Генерального штаба ВС Польши генералу Веславу Кукуле в секретном электронном письме.
Речь идет о секретной системе связи, предназначенной для контактов с союзниками. Генерал Кукула должен лично утверждать все сообщения и передавать их дальше.
"Начальник Генштаба сообщил командованию только в среду", – сказал один из собеседников издания.
В результате руководство Министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов важнейшего союзника страны из сообщений СМИ.
В то же время пресс-секретарь Генерального штаба Польши Марек Петжак опроверг утверждение, что сообщение поступило еще в понедельник.
"В понедельник [Генеральный штаб] не получал никакой информации о приостановке ротации американских войск", – сказал он.
По данным источников, сообщение из Пентагона об отмене перевода солдат 2-й бронетанковой боевой бригады из Техаса в Польшу было чрезвычайно кратким и не содержало ни объяснений, ни обоснований такого решения.
Напомним, 15 мая высокопоставленные американские военные подтвердили, что Соединенные Штаты отменили запланированную отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу.
До этого о таких планах сообщили ряд американских СМИ.
Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя этот вопрос, заявил, что все под контролем.
Туск также сказал, что получил заверения в том, что любые решения относительно присутствия американских войск не повлияют на безопасность Польши.