СМИ: предупреждение США об отмене переброски войск в Польшу "затерялось" на почте

Соединенные Штаты направили Польше предупреждение о том, что отменяют переброску 4 тысяч военнослужащих в страну в начале недели, но это сообщение "застряло" на почте начальника Генерального штаба польских Вооруженных сил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Politico.

Три источника, знакомые с этой ситуацией, сообщили, что Пентагон уведомил Польшу о решении еще 11 мая. Соответствующая информация была отправлена начальнику Генерального штаба ВС Польши генералу Веславу Кукуле в секретном электронном письме.

Речь идет о секретной системе связи, предназначенной для контактов с союзниками. Генерал Кукула должен лично утверждать все сообщения и передавать их дальше.

"Начальник Генштаба сообщил командованию только в среду", – сказал один из собеседников издания.

В результате руководство Министерства обороны и военнослужащие Польши узнали об изменении планов важнейшего союзника страны из сообщений СМИ.

В то же время пресс-секретарь Генерального штаба Польши Марек Петжак опроверг утверждение, что сообщение поступило еще в понедельник.

"В понедельник [Генеральный штаб] не получал никакой информации о приостановке ротации американских войск", – сказал он.

По данным источников, сообщение из Пентагона об отмене перевода солдат 2-й бронетанковой боевой бригады из Техаса в Польшу было чрезвычайно кратким и не содержало ни объяснений, ни обоснований такого решения.

Напомним, 15 мая высокопоставленные американские военные подтвердили, что Соединенные Штаты отменили запланированную отправку 4 тысяч военнослужащих в Польшу.

До этого о таких планах сообщили ряд американских СМИ.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя этот вопрос, заявил, что все под контролем.

Туск также сказал, что получил заверения в том, что любые решения относительно присутствия американских войск не повлияют на безопасность Польши.