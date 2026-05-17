В Германии призвали не допустить ультраправых к управлению одной из федеральных земель

Министр внутренних дел немецкой федеральной земли Тюрингии Георг Майер призвал принять меры предосторожности на случай победы ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") на земельных выборах в Саксонии-Анхальт.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Handelsblatt.

Майер призвал обсудить риски прихода к власти "АдГ" в Саксонии-Анхальт во время конференции министров внутренних дел, которая состоится в середине июня в Гамбурге.

По его мнению, опасность заключается в том, что ультраправые поддерживают связи с авторитарными странами, в частности с Россией.

"Партия "Альтернатива для Германии" из-за своих многочисленных контактов с авторитарными государствами и связей с ультраправыми организациями, действующими в ее окружении, представляет угрозу для внешней и внутренней безопасности Германии. Нельзя допустить, чтобы секретная информация наших служб безопасности попадала в Россию или в ультраправые круги", – предупредил министр.

Министр внутренних дел Бранденбурга Ян Редманн также заявил о значительных рисках для безопасности, если "АдГ" добьется успеха на выборах в Саксонии-Анхальт.

"Если партия, которая частично является ультраправой, имеет доступ к информации, касающейся безопасности, то это ставит под угрозу безопасность всех нас. Это не теоретический риск, а конкретная опасность", – подчеркнул Редманн.

Землевые выборы в Саксонии-Анхальт состоятся 6 сентября. В опросах перед голосованием ультраправая партия значительно опережает конкурентов, набрав 41% голосов против 26% у консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

В конце прошлого года глава криминальной полиции Германии Хольгер Мюнх предупредил о последствиях для безопасности, если ультраправая партия "Альтернатива для Германии" получит контроль над земельными правительствами после выборов в следующем году.