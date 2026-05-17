Измельченные документы и агитация: Мадьяр показал находки в здании бывшего министерства

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что обнаружил мешки с измельченными документами и агитационные плакаты в здании бывшего Министерства строительства и транспорта.

Об этом он сообщил в своем видео на Facebook, сообщает "Европейская правда".

В воскресенье новый венгерский премьер прибыл в здание, где при предыдущем правительстве Виктора Орбана располагалось Министерство строительства и транспорта. Теперь здесь обустроят офис премьер-министра Венгрии.

В своем видео Мадьяр показывает "интересные находки", которые он увидел в здании. По его словам, в помещении лежит не менее 15–20 мешков с измельченной документацией предыдущего правительства.

Премьер предположил, что руководство министерства не успевало вывезти документы, поэтому приняло решение их уничтожить.

В здании Мадьяр также нашел листовки и плакаты с лозунгом "Фидес – это надежный выбор", а также венгерские флаги, которые использовались на митингах партии бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Мадяр сказал, что эти находки позволяют возбудить несколько уголовных дел, в частности о незаконном финансировании партий. По его словам, расследование может коснуться экс-главы министерства Яноша Лазара.

Напомним, перед выборами Мадьяр анонсировал перенос правительственного офиса из Кармелитского дворца, где работало правительство Виктора Орбана. Одной из причин такого решения могут быть подозрения о наличии прослушивающей аппаратуры в здании, где работал Орбан.

Ранее Мадьяр сообщил, что не будет переезжать в правительственную резиденцию, а продолжит проживать в своем доме с семьей, а также рассказал, на каком автомобиле будет передвигаться.

Напомним, в Венгрии 12 мая состоялось официальное назначение нового правительства Петера Мадьяра.