Каллас не будет претендовать на пост президента Эстонии
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не будет претендовать на пост президента Эстонии, поскольку считает, что не подходит для этой должности.
Заявление топ-дипломата ЕС приводит ERR, сообщает "Европейская правда".
В то же время Каллас, которая в прошлом была премьер-министром Эстонии, отметила, что все же задумывается над тем, какие бы были варианты, если бы она не занимала свою нынешнюю должность.
"Я бываю в разных странах, и тогда возникает мысль: могла бы я быть послом в одной из этих стран? Но муж говорит, что работа посла для меня слишком спокойная", – отметила она.
На вопрос о том, могла бы она баллотироваться в президенты Эстонии, Каллас ответила: "Мне кажется, что я точно не тот человек".
Выборы президента Эстонии проходят не путем прямого народного голосования, а в парламенте – кандидат должен получить не менее 68 голосов из 101.
Процесс президентских выборов начнется в августе этого года. Туры президентских выборов в парламенте Эстонии Рийгикогу состоятся 2 и 3 сентября.
Действующий президент Эстонии Алар Карис, занимающий эту должность с октября 2021 года, ранее заявил, что с большой вероятностью не будет участвовать в выборах на второй срок.
Между тем в Эстонии недавно внесли предложение о введении прямых выборов президента.