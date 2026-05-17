В Италии исключили версию о терроризме в деле о наезде автомобиля на толпу в Модене

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что 31-летний Салим эль-Кудри, который в субботу въехал в толпу в Модене, не подозревается в совершении террористического акта и имеет проблемы с психическим здоровьем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

В субботу, 16 мая, 31-летний итальянец марокканского происхождения сбил нескольких человек, прежде чем врезаться в витрину магазина. По данным местных властей, после инцидента четверо людей находятся в критическом состоянии.

Нападавший ранее не был известен полиции, но имел проблемы с психикой. По словам префекта Модены Фабриции Триоло, в 2022 году эль-Кудри пережил период "психологического расстройства".

"Он проходил лечение в наших центрах психического здоровья в 2022 году, поскольку имел проблемы с шизоидным расстройством, после чего исчез из поля зрения и, к сожалению, вновь появился столь печальным образом", – заявил мэр Модены Массимо Меццетти.

Правоохранители обыскали дом нападавшего, не обнаружив там никаких признаков радикализации.

В результате наезда автомобиля на толпу в Модене восемь человек получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Троих из них реанимировали на месте, а двум пострадавшим пришлось ампутировать ноги.

