Науседа предостерегает от поспешных выводов относительно войск США в Европе

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал не делать поспешных выводов относительно передислокации американских войск в Европе, отметив, что окончательный результат передислокации, вероятно, еще не достигнут.

Как пишет "Европейская правда", его заявление цитирует LRT.

В то же время литовский президент выразил надежду, что войска США в конечном итоге останутся в Литве.

"Насколько мне известно, руководство США, безусловно, очень внимательно следит за ситуацией в этом регионе и хорошо понимает наши потребности в области безопасности... Поэтому я надеюсь, что в результате всех этих передислокаций мы сможем и в дальнейшем наслаждаться и гордиться присутствием войск США здесь, в Литве", – заявил он.

Его заявление прозвучало после того, как Пентагон приостановил развертывание 4 тысяч американских военных в Польше, о чем стало известно на этой неделе.

"Сейчас мы видим более широкую картину дислокации, и, возможно, эта картина, новая мозаика, еще не сложилась воедино", – сказал Науседа.

Глава государства добавил, что не может предсказать, когда будут окончательные ответы относительно потенциального размещения американских войск в Литве. По его словам, это зависит исключительно от решения США, а Литва в этой ситуации может предложить лишь "надежное партнерство".

Напомним, по данным СМИ, Соединенные Штаты направили Польше предупреждение о том, что отменяют переброску 4 тысяч военных в страну в начале недели, но это сообщение "застряло" в почте начальника Генерального штаба польских Вооруженных сил.

Глава правительства Польши Дональд Туск, комментируя это решение Вашингтона, заявил, что все под контролем. Туск также сказал, что получил заверения в том, что любые решения относительно присутствия американских войск не повлияют на безопасность Польши.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество американских солдат на польской территории не уменьшается.