ООН: 56% украинских беженцев останутся в Европе при условии достижения "хрупкого мира"

Более половины нынешнего числа беженцев из Украины останется в Европе до конца 2029 года при сценарии достижения "хрупкого мира с уступками" в войне с Россией в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в результатах исследования Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В одном из сценариев исследования моделируется вариант, при котором Россия сохраняет де-факто контроль над временно оккупированными территориями, уровень инвестиций на подконтрольных украинскому правительству территориях остается на среднем или высоком уровне, а статус временной защиты для украинских беженцев в ЕС прекращается в марте 2027 года.

В таком случае прогнозируется, что 2,9 млн украинских беженцев (56% от их текущего количества) останутся в Европе по крайней мере до 2029 года.

По второму сценарию –"статус-кво", то есть продолжение российской агрессии, – в Европе на конец 2029 года будет находиться 5,16 млн беженцев из Украины (99% от их текущего количества).

По третьему сценарию, который предполагает победу Украины с возвращением ей оккупированных территорий до конца этого года, количество беженцев может сократиться до 32%.

В УВКБ ООН уточнили, что эти сценарии не являются прогностическими, а исследование продемонстрировало, как поведение может измениться в ответ на различные вероятные будущие события, на основе ряда данных, в частности опросов.

Как ранее писала "Европейская правда", Еврокомиссия обсуждает с государствами-членами Евросоюза варианты единого решения относительно статуса украинцев, проживающих на территории ЕС, после марта 2027 года, причем не исключается как полная отмена временной защиты, так и ее продление еще на год.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища.

Изначально директива задумывалась как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. В настоящее время она действует до 4 марта 2027 года.