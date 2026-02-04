Какие риски для ЕС несет победа ультраправых на выборах президента Франции

Жордан Барделла из "Национального объединения" стал главным фаворитом президентской гонки во Франции, которая должна пройти в следующем году. Тем самым поставив Европейский Союз перед перспективой появления в Елисейском дворце ультраправого евроскептика.

Последние социологические опросы показывают, что Барделла с большим отрывом побеждает всех вероятных соперников.

О том, приведет ли победа Барделла к новому кризису еврозоны и поставит ли она под угрозу сам европейский проект, читайте в колонке профессора международной экономики и экономической политики в Лондонском университете королевы Марии Бриджитт Гренвилл После Макрона: станет ли победа ультраправого Жордана Барделла угрозой для ЕС. Далее – краткое изложение.

По мнению автора колонки, оказавшись в Елисейском дворце, Барделла должен был бы иметь все стимулы пользоваться особым статусом Франции в рамках ЕС, а не бросать вызов этим структурным преимуществам. Его интервью The Economist в ноябре прошлого года, в котором он призвал ЕЦБ покупать французские государственные облигации, безусловно, свидетельствует именно об этом.

Мария Бриджитт Гренвилл обращает внимание, что даже в вопросе дефицита государственного бюджета Еврокомиссия относится к Франции более снисходительно, чем к другим.

"Как краеугольный камень валютного союза, а следовательно, и более широкой европейской экономической системы, Франция фактически была неприкосновенна, что позволяло ей наращивать дефициты и долг без существенного роста стоимости заимствований", – пишет профессор.

Между тем Маастрихтский договор ограничивает годовой бюджетный дефицит 3% ВВП, а государственный долг – 60%.

После двух лет без утвержденного бюджета правительство Франции теперь протащило его без парламентского голосования, но с дефицитом, который, по прогнозам, в 2026 году достигнет 5,4% ВВП.

"Однако не стоит ожидать, что Франция получит наказание за эти действия. Европейская комиссия вряд ли будет настаивать на соблюдении Францией фискальных правил ЕС, рынки облигаций не видят значительного риска в том, что политическая турбулентность может помешать ЕЦБ вмешаться в случае необходимости.

Это помогает объяснить, почему французские суверенные облигации выросли в цене после проталкивания бюджета", – объясняет автор колонки.

В недавней книге Ce que veulent les Français ("Чего хотят французы") Жордан Барделла завершает каждую главу, в которой описывает повседневные трудности французов из разных социальных слоев и предлагает способы повышения уровня жизни: реиндустриализация под руководством протекционистского государства, сокращение бюрократических препятствий и уменьшение расточительных государственных расходов.

"Однако протекционистские амбиции Барделла будут ограничиваться институциональными рамками ЕС", – отмечает Мария Бриджитт Гренвилл.

Но, по ее словам, единственным способом для Франции ввести откровенный протекционизм в стиле Дональда Трампа был бы выход из блока.

По мнению профессора, в отсутствие "Фрексита" Барделла, скорее всего, будет работать в рамках действующих механизмов ЕС, тем более что они уже сейчас играют в пользу Франции.

Например, значительная часть недавнего кредита ЕС Украине на 90 млрд евро ($107 млрд) будет направлена на закупку военной техники у европейских производителей. Как государство-член ЕС с крупнейшей и наиболее диверсифицированной оборонной промышленностью, Франция имеет все шансы стать одним из главных бенефициаров этих и последующих инициатив по перевооружению.

Сотрудница Лондонского университета считает, что риторика Барделла изображает его как сообразительного оппортуниста, стремящегося воспользоваться имеющимися преимуществами системы, а не как поджигателя, настроенного разрушить ЕС.

Однако проблема заключается в том, добавляет автор, что сама система в настоящее время очень хрупкая. Поэтому, какой бы путь ни выбрал Барделла, тревожная неопределенность, похоже, неизбежна.

