Стало известно, какие государства, кроме Венгрии, блокируют импорт агропродукции из Украины.

Три государства ЕС – Венгрия, Польша и Словакия – на данный момент имеют действующие односторонние запреты на импорт определенных видов аграрной продукции из Украины.



Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил осведомленный в вопросе высокопоставленный чиновник ЕС.

Венгрия, Польша и Словакия блокируют импорт определенных видов сельскохозяйственной продукции из Украины, вопреки существующему Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (УГВЗСТ).



Собеседник "Европейской правды" отметил, что причины блокирования – скорее политические, поскольку обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (УГВЗСТ) содержит защитные положения, которые могут быть активированы, если импорт из Украины будет создавать проблемы для местных агропроизводителей.

Тем не менее, ЕС продолжает диалог со всеми тремя государствами с тем, чтобы они отказались от одностороннего бана и перешли к регулированию на базе УГВЗСТ с Украиной.



Напомним, ранее односторонние запреты на импорт украинской сельхозпродукции имели также Румыния и Болгария, но они на данный момент перешли на систему лицензирования импорта по согласованию с Украиной, как и требует обновленное УГВЗСТ.



Как сообщала "Европейская правда", на прошлой неделе венгерский премьер-министр Петер Мадьяр объявил, что Венгрия запрещает импорт значительной части сельскохозяйственной продукции из Украины.

26 мая Европейская комиссия призвала Венгрию и другие государства-члены ЕС отменить установленные ими односторонние меры относительно запрета импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.



Напомним, Евросоюз начал требовать от Венгрии, Словакии и Польши отменить ограничения для агроэкспорта из Украины еще в октябре 2025 года – после финализации нового торгового соглашения с Украиной, так как оно должно было обеспечить сбалансированные условия торговли.

