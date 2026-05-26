Тихановская в Киеве заявила, что судьба Беларуси зависит от победы Украины

Лидер демократических сил Беларуси Светлана Тихановская во время визита в Киев заявила, что победа Украины имеет решающее значение и для будущего её страны.

Об этом она сказала на открытии Международного саммита городов и регионов, пишет "Европейская правда".

Тихановская заявила, что главный вклад "свободной Беларуси" в будущую безопасность Украины – это гарантия безопасности более тысячи километров общей границы.

"Для меня вопрос не в том, победит ли Украина. Единственный вопрос – когда. И это зависит от того, сколько мы сделаем, чтобы приблизить этот момент. Украина борется за себя и за все народы, которые слишком долго жили в тени империи. Она борется за право жить в мире. И судьба моей страны, Беларуси, также зависит от успеха Украины", – сказала она.

Также Тихановская выразила убеждение, что когда Беларусь станет свободной – "города и регионы по обе стороны границы восстановят свое партнерство и сотрудничество".

В этот день Зеленский обсудил с Тихановской стремление белорусского народа избавиться от российского вмешательства, а также то, что Россия пытается еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины.

Ранее в Тихановской объяснили визит в Киев. Как сообщалось, министр Сибига после встречи с Тихановской выступил против ослабления санкций в отношении "Беларуськалия".

