Как Орбан злоупотребляет членством в ЕС и какие выводы должны сделать в Брюсселе

В новой реальности главным вызовом для Европейского Союза становится защита своих членов от внешней агрессии – как со стороны США, так и России. Но не все в ЕС с этим согласны. Более того, режим Виктора Орбана неприкрыто препятствует этим усилиям и, пользуясь тем, что Венгрия является членом ЕС, делает это изнутри.

Сейчас появился шанс положить этому конец.

В частности, из-за этого предстоящие выборы в Венгрии будут иметь далеко идущие последствия как для самой страны, так и для Европейского Союза. Но даже если Орбан потерпит поражение на выборах в этом году, лидеры ЕС должны сделать правильные выводы из 16 лет его нелиберального правления.

О том, какие именно выводы из этого опыта должны сделать другие европейские лидеры, читайте в колонке научного сотрудника кафедры европейской политики в Университете Пассау (Германия) Адама Бенце Балажа. Поражения Орбана недостаточно. Почему опыт борьбы с Венгрией должен заставить ЕС измениться. Далее – краткое изложение.

По мнению автора колонки, без существенных реформ ЕС не сможет построить устойчивость к новым международным угрозам.

"Сейчас преимущества членства в ЕС превратились в инструменты давления, которые антиевропейские силы могут использовать против самого Союза. Орбан, который первым системно использовал этот недостаток, создал своеобразное "руководство" для лидеров, склонных выбрать тот же путь", – пишет Адам Бенце Балаж.

По его словам, Виктор Орбан злоупотреблял деньгами ЕС и превратил право вето в Евросоюзе в инструмент шантажа.

Научный сотрудник Университета Пассау обращает внимание и на другие структурные особенности ЕС, которые играют на руку венгерскому премьеру.

Например, свобода передвижения людей в пределах Евросоюза дает возможность тем, кто мог бы бросить вызов Орбану, покидать страну, что увеличивает долю его сторонников.

Орбан также злоупотребляет высоким публичным статусом, который дает ему членство в ЕС.

Поскольку Евросоюз привержен принципу равенства между государствами-членами, внимание в нем уделяется даже малым и средним странам. Благодаря этому Орбан получает такой уровень представления, которого не способен достичь лидер, допустим, Сербии или Северной Македонии. В результате ЕС невольно усиливает нелиберальную модель Орбана, которая сейчас привлекает правых симпатиков со всего мира.

Например, Орбан и другие антилибералы нашли общую позицию в противодействии миграции. Он сыграл решающую роль в превращении притока беженцев в 2015 году в полноценный кризис для ЕС.

Орбан четко показал институтам ЕС их слабые места, подчеркивает автор колонки.

"Венгерский прецедент прояснил, в чем нуждается европейская устойчивость: не в символическом послевоенном единстве, а в политической способности противостоять тем, кто превращает институциональные и социальные слабости – как внутри страны, так и за ее пределами – в источник власти. Но такой ограниченный и в конечном итоге саморазрушительный рычаг влияния не должен пугать Союз, который стремится действовать как геополитический актор", – резюмирует научный сотрудник Университета Пассау.

Подробнее – в колонке Адама Бенце Балажа Поражения Орбана недостаточно. Почему опыт борьбы с Венгрией должен заставить ЕС измениться.