Первые Gripen для ВСУ, условия кредита на 90 млрд, Трамп поддержал Пашиняна: новости дня

Швеція оголосила про новий пакет допомоги Україні і готується продати Києву більш сучасні винищувачі Gripen. Зеленський каже, що купувати їх планують з 90 млрд євро, які надасть ЄС.

Сьогодні український парламент схвалив документи для отримання 90 млрд євро.

В РФ звинуватили НАТО у підготовці до збройного конфлікту на східному фланзі, а Латвія почала встановлювати "зуби дракона" на експропрійованих територіях на кордоні з РФ.

Все важливе і цікаве за четвер, 28 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Перші літаки Gripen для ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у шведському місті Уппсала розповів про новий пакет допомоги Україні, який виділила Швеція.

За його словами, країна виділила новий пакет допомоги на суму $2,7 млрд.

З них $400 млн – на виробництво дронів, а ще понад $2 млрд – на винищувачі Gripen.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про майбутню передачу Україні 16 винищувачів Gripen, які були у використанні, і про плани продажу 20 одиниць нової моделі цього літака.

Купувати нові винищувачі Україна, за словами Зеленського, збирається коштом кредиту ЄС на 90 млрд євро.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів, що Україна отримає першу партію шведських винищувачів JAS 39 Gripen з ракетами "повітря-повітря" великої дальності Meteor.

"Найголовніше, що Gripen з ракетами Meteor на борту – це буде "довга рука" нашої авіації, яка дозволить відганяти носіїв російських КАБів від фронту. Це неоціненне посилення як нашої авіації, так і захист піхоти", – пояснив він.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що навчання українських пілотів і технічного персоналу на шведських винищувачах Gripen вже ведеться і буде розширено цієї осені.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна та інші країни регіону добре підготовлені до будь-яких російських реакцій, і ризики такої реакції з боку РФ нічого не змінюють.

Умови кредиту на 90 млрд

Європейський Союз та Україна фіналізували текст Кредитної угоди, яка необхідна для отримання кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро протягом 2026-2027 років, і сьогодні її винесли на розгляд українських парламентарів.

Верховна Рада схвалила закон про Кредитну угоду та Меморандум про взаєморозуміння для отримання 90 млрд євро від ЄС.

За даними джерел "ЄвроПравди", перший транш макрофінансової допомоги бюджету України в рамках позики на 90 млрд євро у сумі 3,2 млрд євро має надійти орієнтовно в середині червня.

Нагадаємо, частина кредиту у 90 млрд євро буде направлена на військові потреби України.

В ЄС привітали ухвалення Радою документів щодо 90 млрд євро від Євросоюзу.

"Позика на 90 млрд євро допоможе посилити стійкість України, підтримає відбудову та забезпечить макрофінансову стабільність в умовах, коли загарбницька війна Росії триває", – прокоментувала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Крім того, Рада ЄС схвалила виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility.

У Раді ЄС уточнили, що ця сума є результатом успішного виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для отримання сьомого траншу.

До речі, у Єврокомісії вважають корисною ідею Мерца щодо "асоційованого членства" України.

Щодо погроз Києву

Албанія викликала посла РФ через залякування дипломатів.

Міністр закордонних справ Албанії Феріт Ходжа заявив, що Албанія вважає абсолютно неприйнятною заяву Росії, в якій дипломатичному персоналу та іноземним громадянам настійно рекомендується покинути Київ напередодні запланованих ударів.

"Погрози посольствам – це не дипломатія, а залякування. Це є черговим порушенням міжнародного права та Віденської конвенції про дипломатичні відносини", – акцентував він.

Сьогодні вранці очільниця європейської дипломатії Кая Каллас, перебуваючи на Кіпрі, заявила, що посольство США єдине залишило Україну після погроз з боку Росії.

В українському Міністерстві закордонних справ і в посольстві Сполучених Штатів заперечили цю інформацію.

Згодом в Євросоюзі назвали непорозумінням слова Каллас, а з її коментаря видалили фразу про евакуацію посольства США з української столиці.

Ввечері стало відомо, що у Києві перебувають із візитом тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс, а також сенатор-демократ Річард Блюменталь та член Палати представників Джим Гаймс.

Щодо перемовника від ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічі на Кіпрі заявив своїм європейським колегам, що Україна та Європа мають карти і зараз настав час їх розіграти.

"Україна має карти. Європа має карти. У нас сильна позиція. Настав час її розіграти. У той час як динаміка війни змінюється, а асиметрична стратегія України приносить результати, саме зараз Європа має діяти рішуче й наблизити мир – як доповнення до основного переговорного треку під лідерством США", – зазначив Сибіга.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас на Кіпрі наголосила, що Євросоюз не має потрапити в пастку Росії, яка хоче обрати зручного перемовника.

Вона також підкреслила, що Європа не зможе бути нейтральним посередником між Україною і РФ.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард зазначила, що Європі важливо заходити у мирний процес довкола України на своїх умовах, а не тих, які спробує нав’язати Кремль, а також подбати, щоб у Москві захотіли справжніх перемовин, а не їхньої імітації.

"Нам не треба квапитися за стіл перемовин і дозволяти Росії визначати умови. Натомість ми маємо збільшити тиск на Росію і посилити підтримку України, і змінити їхній розрахунок – щоб там справді хотіли перемовин і хотіли домовитися про мир", – наголосила вона.

Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що включення Європи у переговори з РФ буде довгим процесом.

В Австрії вважають, що потенційне призначення переговірника ЄС з Росією не змусить Євросоюз поставити на паузу тиск на РФ.

А міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Європа не може виступати посередником між Україною та Росією у переговорах щодо припинення війни.

Звинувачення РФ на адресу НАТО

В РФ звинуватили НАТО у підготовці до збройного конфлікту на східному фланзі.

"Де-факто триває практична підготовка НАТО до масштабного збройного конфлікту на Сході", – сказав глава Служби зовнішньої розвідки Росії Сергєй Наришкін у четвер на міжнародному форумі з безпеки в Москві.



Він заявив також про "зростання ризиків глобального зіткнення".

В РФ відчитали посла Люксембургу через ексгумацію лідера ОУН Андрія Мельника, а також вирішили обмежити імпорт плодоовочевої продукції з Вірменії.

До речі, Президент США Дональд Трамп публічно підтримав прем’єра Нікола Пашиняна перед виборами у Вірменії.

Загрози для Європи

Німеччина та Нідерланди в межах НАТО очолять штаб в Латвії та Естонії для стримування РФ.

МЗС Фінляндії викликало посла РФ через можливе порушення повітряного простору, а Берлін спрямував розвідувальний корабель у Балтійське море через судна Росії.

Латвія почала встановлювати "зуби дракона" на експропрійованих територіях на кордоні з РФ, а Естонія та Україна посилюють співпрацю щодо захисту критичної інфраструктури.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що ЄС слід розглянути можливість надання додаткової фінансової підтримки прикордонним регіонам, які постраждали від вторгнень дронів у зв’язку з війною Росії в Україні.

Міноборони Румунії замовило дронів на 30,7 млн євро в рамках програми SAFE.

Решта новин

Сейм Латвії затвердив новий уряд.

США та Іран обмінялись новими ударами.

У Швейцарії на вокзалі невідомий нападник поранив ножем трьох людей. У швейцарській поліції кажуть, що напад був терактом.

Єврокомісія оштрафувала Temu на 200 млн євро за порушення Закону про цифрові послуги.

ЄС ввів санкції проти ізраїльських поселенців.