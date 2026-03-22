Украину впервые за время полномасштабной войны посетила высокопоставленная делегация НАТО

Украину посетила делегация НАТО во главе с верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО по вопросам трансформации адмиралом Пьером Вандье, что стало первым визитом такого уровня за время полномасштабной войны.

Об этом заявил в своих соцсетях заместитель главы Офиса президента Павел Палиса, пишет "Европейская правда".

"Говорили предметно о привлечении украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника (Red Team). Прошлогодний опыт участия наших подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны – в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество… Сегодня Украина – это не только потребитель безопасности. Украина – это ее производитель", – отметил Палиса.

Обсуждали также будущее Совместного центра НАТО-Украина JATEC, который официально открыли в начале 2025 года.

"Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические возможности и присоединяемся к масштабированию учебных программ", – отметил заместитель главы ОП.

JATEC, как совместная инициатива Украина-НАТО, призван поддерживать развитие совместимости ВСУ с войсками НАТО и способствовать обмену опытом между двумя сторонами.