Почему Париж увеличивает ядерный арсенал и переберет ли у США роль гаранта безопасности ЕС

Уже в ближайшие годы система ядерного сдерживания в Европе может претерпеть коренные изменения.

Недоверие европейцев к гарантиям безопасности США заставляет их искать альтернативные пути обеспечения ядерного сдерживания.

Речь идет прежде всего о французском "ядерном зонтике".

Ряд европейских стран уже заявили о готовности присоединиться к французскому проекту, а в некоторых даже обсуждают возможность создания собственных ядерных программ.

О том, возможно ли появление в Европе новых стран с ядерным оружием и какие последствия это может иметь, "Европейской правде" рассказала исследовательница ядерной политики из Гарвардского университета Марьяна Буджерин.

Обновленная ядерная стратегия Франции может позволить развернуть французское ядерное оружие на территории ряда европейских стран. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон назвал Нидерланды, Бельгию, Грецию и Германию.

Подобный прецедент в Европе уже существует. Речь идет об американском ядерном оружии, которое расположено в Германии, Италии, Нидерландах, Бельгии и Турции.

Мы слышали совместное заявление Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца, что новая французская ядерная стратегия не заменяет американское расширенное сдерживание, но дополняет и усиливает его.

Однако мы понимаем, что на самом деле это делается потому, что у европейских стран больше нет уверенности, что американское сдерживание останется.

Соответственно, Европа возвращается к идее стратегической автономии.

Французские средства ядерного сдерживания, несмотря на то, что они численно меньше американских, а потому не смогут полностью заменить американский подход к сдерживанию в Европе, все же могут быть вполне успешными.

Франция может создать собственную систему европейского сдерживания, которая не будет повторять американскую, а будет построена на несколько иных принципах.

Прежде всего – на понимании противника, что французские ядерные силы всегда могут обеспечить "второй удар" – то есть ядерный удар в ответ.

Ведь даже в случае ядерного удара России во Франции всегда останутся определенные ядерные силы, в частности на подводных лодках, которые, вероятно, переживут первый удар и нанесут ответный удар.

Впрочем, существует риск, что планы Макрона останутся лишь планами, если следующие президентские выборы во Франции выиграет, скажем, представительница "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Ситуация, когда гарантии безопасности США не кажутся надежными, а стоимость ядерной программы не столь высока, может привести к полному развалу системы нераспространения ядерного оружия.

Сейчас очень сложно прогнозировать, будет ли в случае продвижения Украины к членству в ЕС французское ядерное сдерживание распространяться на нашу страну. Но даже присутствие французского и британского контингентов в Украине стало бы дополнительным фактором сдерживания.

Вместо этого ключевая проблема ядерного потенциала Великобритании заключается в том, что британская ядерная программа и потенциал сдерживания привязаны к Америке.

Вопрос о собственном ядерном оружии в Германии поднимается лишь на маргинальном уровне, хотя страна теоретически может самостоятельно реализовать собственную ядерную программу. Кстати, аналогичная ситуация в Швеции.

В Польше, наоборот, тема собственного ядерного оружия начала звучать на высоком уровне, однако там атомная промышленность малоразвита, нет даже собственных атомных станций.

Сейчас то, что мы видим в Польше, – это намерения войти в расширенную ядерную миссию США или Франции, то есть стать страной базирования их средств сдерживания.

Сценарий собственной ядерной программы ЕС выглядит маловероятным, по крайней мере в кратко– и среднесрочной перспективе.

