Что влияет на отношения Украины с НАТО и каким может быть новый формат сотрудничества

Отношения Украины и НАТО за последнее десятилетие претерпели существенную трансформацию – от осторожной поддержки оборонных реформ после 2014 года до масштабной координации военной помощи во время полномасштабной войны.

И хотя после 2024 года логика поддержки постепенно изменилась, политические рамки будущих отношений остаются неопределенными, что создает разрыв между динамикой войны и более медленной логикой институционального планирования Альянса.

В этих условиях сотрудничество постепенно смещается в сторону логики взаимной стратегической ценности.

Об отношениях Украины с НАТО и о том, как их можно улучшить, читайте в статье члена Наблюдательного совета Центра "Новая Европа" Оксаны Осадчей Между членством и партнерством: как меняется сотрудничество Украины и НАТО.

В Украине понимают, что из нынешней войны возникнет качественно иная реальность в сфере безопасности, очертания которой формируются сейчас на фронте. Поэтому практически весь доктринально-плановый каркас НАТО окажется бесполезным и потребует пересмотра.

В военном руководстве Украины убеждены, что украинские Вооруженные Силы в настоящее время на несколько шагов опережают НАТО в понимании современных технологий и инноваций на поле боя и что именно Альянсу придется "подтягивать" доктринальную базу и стандарты до уровня Украины, а не наоборот.

"Натовцам" такой подход часто кажется самоуверенным и слишком амбициозным, а украинцев же разочаровывает нежелание политической части Альянса признать новые реалии и воспринимать российскую угрозу и украинский опыт не как повод для точечных изменений, а как стимул срочно и фундаментально пересмотреть свои подходы и практики.

Этот невысказанный взаимный скепсис подрывает взаимное уважение и деструктивно влияет на диалог.

Для того, чтобы сохранить относительную стабильность в евроатлантическом регионе, по крайней мере на восточном фланге, Альянсу стоит изменить устоявшуюся парадигму, перейдя от формулы "НАТО помогает Украине" к формуле ""НАТО и Украина вместе строят новую архитектуру безопасности в Европе".

Общей точкой соприкосновения может стать переход от модели lessons learned к модели lessons anticipated – от анализа прошлых операций к прогнозированию будущих технологических циклов войны.

В итоге вместо консультативной поддержки следует говорить о совместной работе в рамках адаптации к новым вызовам общей безопасности.

Это предполагает более активное участие Украины в формировании повестки дня сотрудничества, а также институционализацию совместных механизмов планирования и развития оборонного потенциала для преодоления общих вызовов безопасности в евроатлантическом регионе.

Кроме того, Украине следует сформировать более четкое видение развития Сил обороны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Наличие стратегических ориентиров позволит союзникам лучше понимать потребности Украины, повысит предсказуемость запросов на поддержку и облегчит привлечение ресурсов для развития оборонных способностей.

Украина и союзники могли бы запустить постоянный механизм сценарного моделирования будущих конфликтов и развития оборонных способностей на основе реальных данных современной войны.

Сочетание украинского боевого опыта с системой оборонного планирования НАТО позволило бы формировать более адаптивные модели сдерживания и обороны в евроатлантическом пространстве.

Также необходимо расширить участие украинских военных в учениях НАТО, в частности в роли Red Team, а также интегрировать украинский опыт в подготовку, планирование и оценку операций союзников.

Это поможет Альянсу быстрее адаптировать свои доктринальные подходы к реалиям современной технологической войны.

А возможности Совместного центра по вопросам анализа, подготовки и образования должны получить надлежащее финансирование и последовательно расширяться.

Еще одна сфера взаимодействия – системное сотрудничество в исследовании российской военной стратегии, адаптивных моделей ведения войны и инструментов гибридного влияния.

И, наконец, Украина и НАТО нуждаются в совместном развитии оборонно-промышленной и инновационной кооперации.

