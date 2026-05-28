Почему во Франции меняется отношение к войне в Украине и что это может означать

Нынешний Каннский кинофестиваль показал, что Украина по-прежнему присутствует в культурном сознании. А как сейчас французское общество воспринимает Украину и войну в ней с политической точки зрения?

Через четыре года после начала полномасштабного российского вторжения французское мнение об Украине стало читать сложнее, чем в 2022 году.

Оно не стало пророссийским или равнодушным. Но уже не имеет прежнего ощущения чрезвычайности.

О том, как изменилось общественное мнение во Франции относительно войны в Украине и можно ли исправить ситуацию, читайте в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер (Франция). Далее – краткое изложение статьи.

Проведенный в феврале 2026 года опрос Ifop демонстрирует новый баланс. Большинство французов поддерживают значительное увеличение оборонного бюджета – но только 47% одобряют поставки европейскими странами вооружений Украине.

Например, в марте 2022 года таких было 65%.

В этом и заключается французский парадокс.

Страна всё больше соглашается с тем, что Европа вступила в более опасную эпоху. Но её общество всё больше расходится во мнениях о том, как далеко Франция и Европа должны заходить ради Украины.

В 2022 году Украина вошла во французское общественное сознание по-новому. Война больше не выглядела непонятным геополитическим спором.

Тот первый импульс после полномасштабного вторжения не исчез, но изменился.

Французы не стали симпатизировать Москве, но более критично относятся к средствам поддержки Киева.

Большинство французских респондентов хотели бы, чтобы гарантии безопасности Украине вместе с европейцами предоставляли другие страны, включая США. Мало кто хочет, чтобы Европа несла это бремя в одиночку.

Вернуть далекую войну в Украине в сферу человеческого опыта – это то, что Канны все еще способны сделать. Ведь фестиваль – это место образов, эмоций и морального признания.

Он может вновь сделать Украину заметной.

Напомнить французскому зрителю, что оккупация – это не абстракция.

Речь российского режиссера Андрея Звягинцева придала прямой политический голос фильму "Минотавр", построенному на демонстрации морального упадка.

Фильм и речь вносят важный вклад во французскую дискуссию. Они развеивают путаницу между Россией и россиянами. Они показывают, что российский художник может выступать против войны, не делая вид, будто эта война безликая или безответственная.

Звягинцев не просил "обе стороны" остановиться – он обращался к Путину.

Это различие имеет решающее значение во Франции, где традиция диалога с Москвой пережила много смен власти.

Во французском политическом сознании диалог с противником не всегда считается проявлением слабости. Пятая республика часто рассматривала диалог как способ сохранить влияние даже при отсутствии доверия.

Из Киева диалог с Путиным может выглядеть как двусмысленность. Из Парижа он часто воспринимается как способ контролировать риски.

Кстати, осторожность французов имеет место и в отношении вступления Украины в ЕС.

Для Украины вступление – это вопрос справедливости, выживания и безопасности. Для многих французских избирателей это также вопрос денег, сельского хозяйства, институтов и будущей формы Союза.

Французская общественность теперь задается вопросом, что означает поддержка на практике, как долго она продлится, какие риски несет и какое место Украина займет в архитектуре европейской безопасности.

Поэтому для Украины ситуация сложнее, чем в 2022 году.

