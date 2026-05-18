ЕС и Украина "достигли прогресса" в дискуссии об условиях предоставления транша из 90 млрд евро

Украина и Европейский Союз продолжают переговоры по Меморандуму о взаимопонимании по предоставлению Украине макрофинансовой помощи в рамках кредита на сумму 90 млрд, обсуждая экономические и политические условия получения средств.

Об этом, отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды", заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари.

Евросоюз и Украина все еще обсуждают условия предоставления бюджетного транша из 90 млрд евро кредита ЕС.

"Нам действительно еще нужно доработать три документа, и наиболее готовым является тот, что касается Меморандума о взаимопонимании (относительно макрофинансовой помощи Украине. – "ЕП"). Мы еще не совсем там, но достигли значительного прогресса", – сообщил "ЕвроПравде" Уйвари.

Он напомнил, что Меморандум о взаимопонимании, который лежит в основе программы макрофинансовой помощи, основывается на трех столпах.

"Это необходимость иметь согласованную программу с МВФ, которая есть в Украине, это экономические реформы, и это – некоторые политические условия", – уточнил спикер.

Он отметил, что "переговоры (с Украиной) идут очень хорошо".

"Дайте нам немного времени, и тогда, надеюсь, очень-очень скоро мы сможем дать вам окончательный зеленый свет на этом фронте", – сказал Балаж Уйвари.

Ранее "Европейская правда" узнала, что для получения части бюджетной поддержки по кредиту на 90 млрд евро от ЕС Украина должна провести ряд реформ, касающихся верховенства права и борьбы с коррупцией.

По данным источников "ЕвроПравды", в основу этих требований войдут элементы плана, известного под неофициальным названием "10 пунктов Качки-Кос" – один из пунктов предусматривает принятие Антикоррупционной стратегии. Речь идет о реформах по верховенству права и противодействию коррупции, в воплощении которых Украина пока не демонстрирует достаточного прогресса.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Стратегия в обход правительства. Будут ли последствия от изменения правил главного антикор-документа страны.