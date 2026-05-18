Меркель считает, что не подойдет на роль переговорщика с Путиным

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель призвала лидеров ЕС к прямым переговорам с Кремлем с целью прекращения войны в Украине, при этом отказавшись от роли переговорщика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Меркель дала понять, что не считает себя как бывшего чиновника подходящей кандидатурой на роль переговорщика. Она отметила, что правитель России Владимир Путин "серьезно воспримет" только нынешних лидеров ЕС.

"Я сожалею о том, что, на мой взгляд, Европа недостаточно использует свой дипломатический потенциал", – сказала она во время мероприятия в Берлине в понедельник.

Бывшая канцлер, которая в течение шестнадцати лет пребывания на посту главы Германии поддерживала напряженные, но в основном функциональные отношения с российским лидером, подчеркнула необходимость сохранения открытых дипломатических каналов.

"Военное сдерживание плюс дипломатическая деятельность. Вот что, на мой взгляд, важно", – сказала она.

Ее замечания прозвучали на фоне спекуляций о том, что она может выступить в роли специального посланника ЕС для прекращения войны в Украине.

Ранее Брюссель отклонил кандидатуру Герхарда Шредера, предшественника Меркель на посту канцлера Германии, в качестве потенциального посланника ЕС после того, как его предложил Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в воскресенье в соцсетях, что во время телефонного разговора с председателем Европейского совета Антониу Коштой он "подробно обсудил перспективы переговорного процесса о мире для Украины и всей Европы".