Что Польша делает для поддержки своей диаспоры и что стоит перенять Украине

За пределами Польши проживает около 20 миллионов этнических поляков – это более половины населения самой страны.

Такой масштаб сообщества за рубежом – это не просто демографическая статистика, а прежде всего стратегический актив. Польша годами выстраивала системную работу с диаспорой через образование, культуру, СМИ, общественные организации и государственное финансирование.

Об опыте Польши, который может пригодиться Украине, читайте в статье директора по научно-исследовательской работе ОО "Международный дипломатический альянс" Тараса Мышляева Агенты влияния за рубежом: как Польша поддерживает диаспору и что стоит перенять Украине. Далее – краткое изложение статьи.

Полонией (именно так называют польскую диаспору за рубежом) занимается специальный департамент в составе Министерства иностранных дел. Посольства и консульства ведут реестр польских организаций в своем регионе и отчитываются перед Варшавой о состоянии общины. МИД финансирует консульскую работу с диаспорой, поддержку СМИ и публичную дипломатию.

К работе с Полонией привлечены также ряд других министерств.

Важна роль парламента.

В Сейме действует Комиссия по связям с поляками за рубежом, которая контролирует правительство, заслушивает министров и может инициировать законодательные изменения.

Однако реальным центром парламентской политики в сфере Полонии является Сенат.

Верхняя палата польского парламента еще в 1990-х годах взяла на себя роль покровителя Полонии и сохраняет ее до сих пор.

Именно Сенат распределяет наибольший объем финансирования на поддержку Полонии. Ежегодно, через открытый конкурс Senat-Polonia. В 2025 году его бюджет составил 71,5 млн злотых (1,77 млрд евро).

При этом сенатская комиссия формирует приоритеты на год вперед и определяет ключевые направления поддержки: языковое образование, молодежные программы, культурные мероприятия, медиа, издательская деятельность.

Средства поступают через структуры, которые пользуются доверием и имеют контакты в диаспорных сообществах. Государство не управляет каждым проектом напрямую, однако сохраняет контроль через конкурентный отбор и требования к отчетности.

Таким образом, система остается открытой и не превращается в распределение между близкими организациями.

Польское государство не пытается управлять каждой польской общиной за рубежом напрямую.

Вместо этого оно построило систему посредничества, в которой общественные организации преобразуют госполитику в конкретные действия на местах.

Центральным элементом польской политики в отношении польской диаспоры и самой долгосрочной инвестицией является образование.

Главный исполнитель здесь – Центр развития польского образования за рубежом (ORPEG), подчиненный Министерству образования Польши. Его задачи – координация сети польских школ за рубежом, организация подготовки учителей, разработка учебных программ и обеспечение школ учебниками и методическими материалами.

Государство понимает: чтобы не потерять Полонию через 20–30 лет, нужно работать не только с нынешними активистами, но и с детьми, родившимися уже за пределами Польши.

Также Польша финансирует диаспорные СМИ.

Они не только поддерживают внутреннюю связь внутри сообщества, но и служат элементом информационной безопасности, формируя альтернативу иностранным нарративам о самой Польше.

Центральным инструментом медиасферы является TVP Polonia.

В целом польская модель интересна Украине не столько как готовый рецепт, сколько как доказательство необходимости системной диаспорной политики, потому что украинцы за рубежом представляют собой потенциальную сеть знаний, связей, адвокации, бизнеса, культуры и публичной дипломатии.

Подробнее – в тексте Тараса Мышляева Агенты влияния за рубежом: как Польша поддерживает диаспору и что стоит перенять Украине.