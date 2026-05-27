В Польше сотрудница таможни помогала вывозить товары, подпадающие под санкции, в Беларусь

В Польше задержали сотрудницу таможни, которая помогала организованной преступной группе вывозить в Беларусь товары, на которые наложены санкции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Дело касается деятельности организованной преступной группы, которая, как считается, действовала с 19 июня 2025 года по 21 апреля 2026 года в районе пунктов пропуска в Кукуриках, Корощине и Тересполе.

Как следует из сообщения прокуратуры, группа занималась вывозом в Беларусь товаров, на которые распространяются санкции или ограничения на экспорт. Незаконная деятельность якобы осуществлялась через автомобильный пограничный переход в Кукуриках. Ключевую роль в деле должна была играть 29-летняя Магдалена В., сотрудница Таможенно-фискальной службы.

По данным следователей, женщина должна была содействовать транспортировке товаров, подпадающих под санкции, без их досмотра на границе. Преступники должны были пользоваться двумя комплектами транспортных документов. Один – поддельный – предъявлялся польским службам и указывал на перевозку продуктов питания, таких как сладости, кофе или пиво.

Второй комплект документов должен был содержать реальный перечень товаров, в частности детали сельскохозяйственных машин, автозапчасти и другие предметы, подпадающие под санкции.

Магдалене В. предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, таможенной контрабанде и вывозе товаров, подпадающих под внетарифное регулирование.

Кроме того, прокуратура обвиняет ее в получении имущественной выгоды на общую сумму не менее 162,5 тыс. злотых. Деньги должны были передаваться "в обмен на неприменение контрольных мер" в отношении перевозок, направляющихся в Беларусь.

Во время обыска помещений, которые занимала сотрудница, следователи изъяли 385 тыс. злотых и 1990 евро наличными.

По ходатайству Региональной прокуратуры в Люблине Районный суд Люблин-Запад применил к Магдалене В. временное заключение сроком на три месяца.

В отношении других подозреваемых, среди которых, в частности, владельцы транспортных компаний и сотрудники таможенных агентств, применены меры пресечения без лишения свободы: имущественные поручительства от 40 до 60 тыс. злотых, полицейский надзор и запреты на выезд из страны.

Всего по делу задержаны шесть человек. Прокуратура отмечает, что расследование продолжается и на данном этапе не раскрывает дальнейших подробностей.

За участие в организованной преступной группе грозит до восьми лет лишения свободы. Получение имущественной выгоды должностным лицом за нарушение закона наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. В свою очередь, за вывоз товаров, на которые наложены санкции, закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок не менее трех лет.

