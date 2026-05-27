СМИ: никто так и не внес средства в фонд "Совета мира" Трампа

Официальный фонд "Совета мира" Дональда Трампа пуст, а сама организация находится в правовой и политической неопределенности, что тормозит реализацию проектов по восстановлению Газы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Financial Times.

Президент США назвал этот совет, который требовал от мировых лидеров взносы в размере 1 млрд долларов за "пожизненное членство", одной из "самых влиятельных" международных организаций, когда-либо созданных. Страны-члены пообещали выделить 7 млрд долларов на "пакет помощи" сектору Газа, а Трамп пообещал дополнительные 10 млрд долларов финансирования со стороны США.

Однако, по словам четырех человек, осведомленных об этом деле, через четыре месяца после создания финансовый фонд совета, учрежденный Всемирным банком, не получил никаких средств от доноров. "Не было внесено ни одного доллара", – отметил один из них.

Вместо того, чтобы использовать фонд, который одобрила ООН, Совет получил пожертвования непосредственно на свой счет в холдинге JPMorgan, сообщили пресс-секретарь организации и другой человек, знакомый с договоренностями.

Хотя Всемирный банк должен отчитываться о финансовом состоянии фонда для Газы перед донорами и членами Совета, в отношении счета в JPMorgan не установлено никаких независимых требований по прозрачности.

Представитель организации сообщил FT, что "был определен ряд вариантов получения финансирования", включая механизм Всемирного банка, и что "на данный момент доноры решили воспользоваться другими вариантами".

Совет мира "отчитается о своих финансах" перед собственным исполнительным комитетом, в состав которого входят чиновники администрации Трампа и другие советники, "в то время, которое будет сочтено целесообразным", добавил представитель.

Взносы в размере около 3 млн долларов от Марокко и 20 млн долларов от Объединенных Арабских Эмиратов помогли профинансировать офис Николая Младенова, "высокого представителя" в послевоенной Газе, и зарплаты для палестинского технократического комитета, который совет сформировал для управления сектором.

ОАЭ также недавно выделили 100 млн долларов на подготовку новых полицейских сил для Газы, но программа еще не началась, а средства заморожены, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом.

Государственный департамент США намерен перераспределить около 1,2 млрд долларов помощи на проекты, связанные с повесткой дня совета. Но эти средства, которые не будут поступать непосредственно в организацию, также еще не потрачены.

Хотя Совет уже начал тендеры на работы по безопасности и восстановлению в Газе, его пресс-секретарь отметил, что контракты еще не заключены.

"В значительной степени это связано с тем, что мы еще не работаем в Газе, поскольку ХАМАС ещё не разоружился", – сказал пресс-секретарь.

Американские законодатели требуют от администрации Трампа предоставить больше информации о Совете, его деятельности и правовом статусе. Некоторые ставят под сомнение, соответствует ли она правовым критериям, чтобы считаться в США международной организацией, имеющей право получать американские средства.

Напомним, первое заседание Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа состоялось 19 февраля в Вашингтоне. По его итогам Трамп объявил о взносе в размере более 7 млрд долларов на восстановление сектора Газа и анонсировал "надзор" за Организацией Объединенных Наций.

Об участии в заседании в качестве наблюдателей объявили правительства Германии, Великобритании, Румынии, Словакии, Польши, Греции и Италии.

Договор о создании Совета мира под руководством президента США 22 января подписали в швейцарском Давосе. От Европейского Союза в церемонии подписания принимали участие премьер-министры Венгрии и Болгарии. Согласно проекту организации, Трамп останется руководителем Совета даже после того, как его президентские полномочия истекут.