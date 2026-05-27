Мадьяру выдвинули условие для встречи с Зеленским

В правительстве Венгрии назвали условие, при котором премьер-министр Петер Мадьяр встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишет "Европейская правда", об этом во время пресс-конференции заявили представители венгерского правительства, которых цитирует венгерская служба Euronews.

По словам представителей, встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского может состояться, если Украина выполнит требования венгерской стороны.

"Личная встреча Петера Мадяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине", – заявили представители правительства.

Они добавили, что по этому вопросу продолжаются технические переговоры, и возможность встречи на высшем уровне появится, если в этих переговорах будет достигнут прогресс.

Венгерское правительство в течение последних двух недель неоднократно упоминало о возможной встрече Петера Мадяра и Владимира Зеленского, и было известно, что премьер-министр Венгрии указал Берегово в Закарпатье как возможное место проведения переговоров.

Ранее сообщалось, что Мадьяр хочет, чтобы венгерскому меньшинству в Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит официальное начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

