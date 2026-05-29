Преимущества на пути к полноправному членству в ЕС – посол Германии об идее Мерца

Письмо федерального канцлера Германии Фридриха Мерца руководству ЕС об особом пути Украины к членству (и о новом статусе Украины, который Мерц назвал "ассоциированным членством") вызвало в Киеве реакцию, на которую Берлин, вероятно, не рассчитывал.

Поэтому было важно услышать объяснения официальной Германии, и мы с радостью приняли приглашение на встречу по этому поводу от посла Германии в Киеве Гайко Томса.

Это интервью определенно заслуживает внимания. В нем посол объясняет мотивы Мерца, признает, что в отдельных элементах стоит внести коррективы (например, в отношении названия формата), а другие были неверно восприняты Киевом. Берлин по-прежнему считает, что идея заслуживает рассмотрения, и уверяет, что это – "лучшее предложение, которое будет обсуждаться в ближайшее время в отношении Украины".

Интервью Гайко Томса "Европейской правде" – в материале "Мы предлагаем полное членство Украины в ЕС, как того хочет Зеленский. Плюс кое-что в придачу". Далее – его основные тезисы.

Критика письма руководству ЕС об особом пути Украины к членству порой не основывалась на тех намерениях, которые заложил в нем федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Его письмо – это предложение, специально разработанное для Украины, государства, находящегося в состоянии войны, которое нуждается в поддержке со стороны Германии, которое получает нашу поддержку и которое будет продолжать получать нашу поддержку.

И одним из способов выражения нашей поддержки является прокладывание пути для Украины в Европейский Союз.

Для немецкого правительства целью является вступление Украины в Европейский Союз, и мы хотим, чтобы Украина оказалась в ЕС как можно скорее.

Поэтому предложение канцлера и немецкого правительства направлено на ускорение этого процесса, а также на предоставление Украине дополнительных возможностей быть представленной в ЕС еще до вступления.

Эта возможность будет исключительно у Украины, мы не собираемся предлагать это другим странам-кандидатам. Мы хотим, чтобы это отражало уникальность Украины как государства, находящегося в состоянии войны и, кроме того, демонстрирующего значительный прогресс реформ.

Единственное, что я считаю очень важным, чтобы все поняли: при вступлении в ЕС нет и не может быть "членства со скидкой". А процесс вступления со всеми шагами, которые необходимо осуществить, нужен в первую очередь самой Украине и украинскому народу.

"Ассоциированное членство" – это дополнительное предложение, разработанное для Украины на пути к её полноправному членству в ЕС. И мы не привязаны к этому названию. Если кто-то предложит лучшее название – мы только за.

Мы предлагаем Украине полное членство в ЕС, как того хочет Зеленский, а плюс к тому – еще кое-что "в придачу". Вы получаете некоторые дополнительные преимущества, признаки членства, не дожидаясь вступления. Уже сейчас! Причем такой возможности не будет ни у одной другой страны-кандидата!

Здесь я хочу очень четко отметить: предложение, которое Германия сделала Украине – это самое конкретное предложение по поводу формата интеграции, которое когда-либо было на столе переговоров в ЕС. И это, наверное, лучшее предложение, которое будет обсуждаться в ближайшее время в отношении Украины.

Открытие хотя бы одного первого кластера – это, наверное, вопрос недель, если не дней.

Что касается остальных кластеров, то я считаю, что и здесь мы скоро увидим сдвиг. Но, опять же, на самом деле важны не формальные шаги. Важны содержательные изменения: Украина должна выполнить свою "домашнюю работу" по реформам.

Несмотря на угрозы со стороны России, у нас нет никаких причин менять дипломатическое присутствие Германии здесь, в Киеве.

Мы считаем Украину не только партнером, но и другом. И мы будем продолжать вас поддерживать.

Действительно, справедливо сказать, что мы на первом месте в поддержке Украины.

Полное интервью Гайко Томса – в материале "Мы предлагаем полное членство Украины в ЕС, как того хочет Зеленский. Плюс кое-что в придачу".