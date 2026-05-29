Додаткові переваги на шляху до повноцінного членства в ЄС – посол Німеччини про ідею Мерца

Лист федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівництва ЄС про особливий шлях України до членства (і про новий статус України, який Мерц назвав "асоційованим членством") викликав у Києві реакцію, на яку Берлін, напевно, не розраховував.

Тому важливо було почути пояснення офіційної Німеччини і ми з радістю прийняли запрошення про зустріч з цього приводу від посла Німеччини у Києві Гайко Томса.

Це інтерв’ю точно заслуговує на увагу. У ньому посол пояснює мотиви Мерца, визнає, що в окремих елементах варто внести корективи (як-от щодо назви формату), а інші були хибно сприйняті Києвом. Берлін і надалі вважає, що ідея варта розгляду та запевняє, що це – "найкраща пропозиція, яка буде обговорюватися найближчим часом стосовно України".

Інтерв’ю Гайко Томса "Європейській правді" – в матеріалі "Ми пропонуємо повне членство України в ЄС, як того хоче Зеленський. Плюс дещо у довісок". Далі – головні його тези.

Критика листа до керівництва ЄС про особливий шлях України до членства часом не ґрунтувалася на тих намірах, які закладав у ньому федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Його лист – це пропозиція, спеціально розроблена для України, держави у стані війни, яка потребує підтримки від Німеччини, яка отримує нашу підтримку і яка буде продовжувати отримувати нашу підтримку.

І одним зі способів вираження нашої підтримки є прокладання шляху для України до Європейського Союзу.

Для німецького уряду метою є вступ України до Європейського Союзу, і ми хочемо, щоб Україна опинилася в ЄС якомога швидше.

Тож пропозиція канцлера і німецького уряду має на меті прискорити цей процес, а також надати Україні додаткові можливості бути представленою в Брюсселі ще до вступу.

Ця можливість буде суто в України, ми не збираємося пропонувати це іншим країнам-кандидатам. Ми хочемо, щоб це відображало унікальність України як держави, що перебуває у стані війни і, поза тим, показує значний прогрес реформ.

Єдине що, я вважаю дуже важливим, щоб усі зрозуміли: у вступі до ЄС немає і не може бути "членства зі знижкою". А вступний процес з усіма кроками, які необхідно здійснити, потрібен у першу чергу самій Україні та українському народові.

"Асоційоване членство" – це додаткова пропозиція, розроблена для України на шляху до її повноправного членства в ЄС. І ми не прив'язані до цієї назви. Якщо хтось запропонує кращу назву – ми тільки за.

Ми пропонуємо Україні повне членство в ЄС, як того хоче Зеленський, а плюс до того – ще дещо "у довісок". Ви отримуєте деякі додаткові переваги, ознаки членства, не чекаючи на вступ. Вже зараз! Причому цієї можливості не буде у жодної іншої країни-кандидатки!

Тут я хочу дуже чітко зазначити: пропозиція, яку Німеччина зробила Україні – це найбільш конкретна пропозиція з приводу формату інтеграції, яка коли-небудь була на столі переговорів у ЄС. І це, напевно, найкраща пропозиція, яка буде обговорюватися найближчим часом стосовно України.

Відкриття принаймні одного першого кластера – це напевно питання тижнів, якщо не днів.

Що стосується решти кластерів, то я вважаю, що тут ми також скоро побачимо зрушення. Але знову ж таки, насправді важливими є не формальні кроки. Важливими є змістовні зміни: Україна має виконати своє "домашнє завдання" щодо реформ.

Попри погрози Росії у нас немає жодних причин змінювати дипломатичну присутність Німеччини тут, у Києві.

Ми вважаємо Україну не тільки партнером, але й другом. І ми будемо продовжувати вас підтримувати.

Дійсно, справедливо сказати, що ми на першому місці у підтримці України.

